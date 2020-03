Le fiancé d’Egypt Criss a révélé quelque chose sur ses relations sexuelles antérieures

Tout le monde sur Growing Up Hip Hop ne peut pas sembler arrêter de parler de la romance entre la fille de Pepa Denton, Egypt Criss, et son fiancé, Sam Mattick. Une récente révélation sur un épisode a continué de susciter le discours sur le couple.

L’Egypte Criss en 2019 | Santiago Felipe / .

L’Egypte et la relation de Sam ont été le thème de la saison

La relation entre Criss et Mattick a été l’une des plus grandes histoires de Growing Up Hip Hop au cours de cette saison.

L’appariement a été controversé parce que de nombreux amis et collègues de Criss ont recherché et essayé de vérifier Sam pour s’assurer qu’il est bien ce qu’il prétend être et se soucie d’elle.

Beaucoup de ses amis ont dit qu’ils ne pensaient pas que Mattick était sincère à propos de Criss et que tout cela pouvait être une façade. Malgré cela, les deux sont restés ensemble et semblent aller fort, malgré tout ce que tout le monde a dit.

Sam a fait la révélation lors d’une fête

Dans un récent épisode de la série, Mattick a fait une révélation à lui et à la soirée de fiançailles de Criss qui a surpris certains de leurs acteurs.

Quand il jouait l’un des siens pendant la fête, il y avait la phrase “Je ne suis pas hétéro mais je ne suis pas gay”. Après cela, il a poursuivi en déclarant à quel point il était ouvert et honnête avec Criss et à quel point elle avait été d’accord avec lui et son passé.

Il a dit qu’il lui avait parlé de ses deux enfants et des «énormes pensions alimentaires pour enfants» qu’il avait et elle l’a accepté. Il a également révélé qu’elle était la première personne à qui «il avait jamais dit que j’avais eu des expériences avec une femme trans».

Comment les autres acteurs ont-ils réagi à la révélation de Sam?

Dans leurs confessionnaux, les autres acteurs ont une réponse mitigée à la révélation de Sam, avec d’autres croyant qu’il pourrait y avoir plus qu’il cache ou que tout cela pourrait être un front pour d’autres choses.

“Je suis heureux pour Sam qu’il soit ouvert, honnête et vulnérable”, a déclaré Angela Simmons.

«Je suis choqué, mais je ne suis pas surpris. Nous savons tous que Sam a un style de vie scandaleux. »

Vanessa Simmons a déclaré: «Je ne connais pas grand-chose à la relation entre Sam et l’Égypte, mais qui suis-je pour juger? Je leur souhaite le meilleur.”

Le père de Criss, Treach, semblait réagir négativement aux nouvelles, tandis que sa mère, Pepa, semblait extatique. «Je sais que c’est la fête de fiançailles de ma fille, mais quelqu’un va attraper quelque chose dans une minute. Je mets juste un avertissement. ”

Pendant ce temps, Pepa a déclaré: «Sam, es-tu prêt pour le genre de chaleur que cela pourrait apporter, étant dans le hip-hop. Certains s’embrasseront et d’autres pas. »