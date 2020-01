Le film Batman de Matt Reeves à Glasglow, en Écosse, pour Gotham City

Le Batman de Matt Reeves tournera à Glasgow, en Écosse, pour Gotham City

Selon Collider, Matt Reeves ” Le Batman se dirige vers Glasgow, en Ecosse, qui servira de nouveau Gotham City pour le prochain film avec Robert Pattinson.

L’histoire et l’architecture de Glasgow permettront à Reeves de jouer avec le look de Gotham pour son interprétation de l’histoire. Glasgow était auparavant utilisé dans des films comme World War Z et Hobbs & Shaw. Des parties du film seront tournées dans la ville à partir du mois prochain, rapporte Daily Record, où les rues de Glasgow seront transformées en Gotham. Le tournage a commencé ce mois-ci à Londres.

CONNEXES: Matt Reeves confirme que Colin Farrell est le pingouin dans The Batman

Le casting étoilé est dirigé par Robert Pattinson (Bon temps, Le phare) en tant que chevalier noir titulaire. Le film mettra également en vedette Zoe Kravitz en tant que Selina Kyle / Catwoman, Colin Farrell en tant que The Penguin, Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon et Paul Dano en tant que Riddler. Outre Peter Sarsgaard, dont le rôle est actuellement tenu secret, le casting a récemment vu John Turturro (The Big Lebowski) se joignent à Carmine Falcone ainsi qu’Andy Serkis (Panthère noire) comme Alfred Pennyworth, majordome et père figure du chevalier noir, ainsi que le nouveau venu Jayme Lawson.

L’histoire de Reeves a été décrite comme un projet axé sur les personnages mettant l’accent sur les expériences de Batman en tant que plus grand détective du monde. Le cinéaste a également déclaré s’attendre à une «galerie des voleurs» de méchants dans le film.

CONNEXES: Robert Zemeckis dirigera le thriller de science-fiction Ares de Warner Bros.

Reeves dirigera le film Warner Bros Pictures et co-écrit le scénario aux côtés de l’écrivain Mattson Tomlin. Reeves produit aux côtés de Dylan Clark. Michael E. Uslan sera le producteur exécutif.

Le Batman devrait sortir le 25 juin 2021.