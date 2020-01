Le film Contagion redevient une tendance grâce au Coronavirus | AP

En 2011, un film intitulé “Contagion” dL’année 2011 est devenue une tendance sur Internet après avoir été liée au Coronavirus actuel.

Le film raconte plusieurs histoires sur un virus qui prend la vie des gens, qui commence à se propager à travers le monde et à partir de Hong Kong.

Après le déclenchement de Coronavirus, d’abord en Chine puis dans le reste du monde, tout le monde est au courant de toute actualité liée à la problématique des virus.

Tout semble indiquer que c’est comme un film de science-fiction en raison des récents événements survenus dans différentes parties du monde Wuhan, la vaste capitale de la province du Hubei, au centre de la Chine.

Le film de Steven Soderbergh de 2011 intitulé “Contagion” est un film qui ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd’hui dans le monde.

Ce film a réussi à avoir une seconde vie grâce au streaming, puisqu’il est devenu le plus vendu sur iTunes mardi 28 janvier dernier, CinemaBlend collecter des données de Google Trends.

L’intérêt pour le film est passé à 89% depuis le 20 janvier, alors qu’il s’est confirmé dans le monde entier jusqu’à 6 000 cas de coronavirus qui a rempli la population mondiale de peur.

Le film, scénarisé par Scott Z. Burns, a une distribution exceptionnelle dans laquelle des célébrités comme Matt Damon ont participé à la distribution, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law, Gwyneth Paltrow et Bryan Cranston.

Il existe une théorie que les voyants et les célébrités ont manipulée dans les réseaux sociaux, et ils croient que le virus a été créé industriellement pour décimer la population parce qu’il existe un surpopulation mondiale, ça ressemble vraiment à quelque chose de un film de science-fiction Comme ces idées sont déjà entrées dans l’esprit de plusieurs internautes, nous espérons qu’il n’y aura pas de chaos total.

