Le film d’action en direct de Mulán n’aura pas Mushu

Bien qu’au départ nous aurions cru que le Phoenix que nous avons vu dans l’une des affiches du live-action de Mulan était le gentil dragon rouge Mushu, fidèle compagnon de Mulan, il semble que nous nous soyons trompés. Eh bien, il semble qu’après tout Ils ont décidé de ne pas inclure le dragon dans le film, et le réalisateur nous a expliqué pourquoi.

Le réalisateur du film en direct de Mulán, Niki Karo, nous a expliqué pourquoi nous ne verrons pas Mushu sur la bande. Comme vous vous en souviendrez, Mushu (dont la voix a été jouée par Eddie Murphy en anglais et par Eugenio Derbez) était l’un des personnages les plus drôles du film d’animation de Mulán. Et comme Disney voulait donner un ton plus sérieux et épique à la version live-action, ils devaient éliminer le petit dragon rouge.

Le classique animé [de Mulán] Cela se distingue par cela, car dans ce film, ils représentaient la créature. Il y a aussi une représentation visuelle des ancêtres et de la relation de Mulán avec son père. Cependant, il n’y a aucune trace de Mushu.

De plus, la réalisatrice Niki Karo a précisé que dans sa version de l’histoire, Mulán n’a pas de super pouvoirs ou de capacités spéciales, mais est simplement une femme avec beaucoup de force et de courage.

Mulán sortira en salles le 27 mars 2020 et mettra en vedette des performances de Liu Yifei, Utkarsh Ambudkar, Yoson An, Rosalind Cheng Pei-Pei, Chum Ehelepola, Jason Scott Lee, Nelson Lee, Gong Li, Jet Li, Tzi Ma, Donnie Yen et Ron Yuan.

