Le film d’animation Mortal Kombat débutera cette année – / Film

Combat mortel prend le combat sur différents supports. Un film d’animation Mortal Kombat est actuellement en développement chez Warner Bros. Warner Bros.Animation a créé le film d’animation Mortal Kombat, intitulé Mortal Kombat Legends: la vengeance du Scorpion, pour ses débuts en 2020 avec Joel McHale et Jennifer Carpenter mis à l’étoile.

Le Hollywood Reporter a annoncé qu’un film d’animation basé sur la franchise de jeux vidéo de combat très populaire Mortal Kombat fera ses débuts au premier semestre de cette année. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge incarnera Joel McHale, un ancien de la communauté, dans le rôle de Johnny Cage, tandis que Jennifer Carpenter de Dexter jouera le rôle de Sonya Blade.

McHale et Carpenter dirigent un casting qui comprend Jordan Rodrigues comme Lui Kang; Patrick Seitz comme Scorpion et Hanzo Hasashi; Steve Blum comme Sub-Zero; Artt Butler comme Shang Tsung; Darin De Paul comme Quan Chi; Robin Atkin Downes comme Kano; David B. Mitchell comme Raiden; Ike Amadi comme Jax Briggs; Kevin Michael Richardson comme Goro; Griffin gris comme Kitana et Satoshi Hasashi; et Fred Tatasciore comme Demon Torturer.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge sera réalisé par Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) d’après un script de Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! Vs. Teen Titans). Rick Morales (Batman: Return of the Caped Crusaders) produit aux côtés de Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) tandis que Sam Register agit en tant que producteur exécutif.

C’est certainement un revirement rapide pour un film que nous ne savions même pas venir, malgré les mises à jour constantes sur le film d’action en direct de Mortal Kombat produit par James Wan et réalisé par Simon McQuoid. Mais vu que cela vient de Warner Bros. Animation, qui sort chaque année une impressionnante gamme de films d’animation DC en vidéo directe. Mortal Kombat n’a pas beaucoup de fans en dehors de la communauté des jeux vidéo (et en dehors d’être un mème), donc cela pourrait être un morceau intelligent de promotion croisée qui construit le battage médiatique pour le film d’action en direct Mortal Kombat. C’est encore un peu étrange car personne ne demandait vraiment un film d’animation Mortal Kombat, mais il pourrait probablement s’agir d’un succès direct en vidéo étant donné que Mortal Kombat 11 de l’année dernière était le 5ème best-seller de 2019 sur toutes les plateformes de jeux.

