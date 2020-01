Le film d’animation «Mortal Kombat Legends: La vengeance du scorpion» ramènera le combat à la maison en avril

Nous avons obtenu la bande-annonce officielle (ci-dessous) pour le nouveau film d’animation «R» classé Mortal Kombat Legends: la vengeance du Scorpion hier, et aujourd’hui, nous avons appris quand nous attendons son arrivée.

Le tout nouveau long métrage produit par Warner Bros. Animation en coordination avec NeatherRealm Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment arrive de Warner Bros. Home Entertainment le Numérique à partir du 12 avril 2020, et sur Pack Combo Ultra HD 4K, Pack Combo Blu-ray et DVD le 28 avril 2020.

Basé sur le jeu à succès mondial créé par Ed Boon et John Tobias, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge met en lumière le tournoi unique entre les champions d’Outworld et d’Earthrealm – une compétition qui déterminera finalement le destin de la Terre et de tous ses citoyens. Lord Raiden, protecteur d’Earthrealm, doit rassembler les plus grands combattants de son royaume pour le défendre du mal Shang Tsung dans la bataille pour mettre fin à toutes les batailles – Mortal Kombat!

Joel McHale (Communauté, la prochaine Stargirl de la CW) et Jennifer Carpenter (Dexter, Batman: Gotham by Gaslight) dirigent un casting stellaire en tant que voix de la star hollywoodienne devenue combattante Johnny Cage et de la guerrière toutes affaires Sonya Blade, respectivement. Le casting de voix comprend également Jordan Rodrigues (Lady Bird, The Fosters) en tant que Liu Kang, Patrick Seitz (Mortal Kombat X, Agrretsuko, Naruto: Shippuden) en tant que Scorpion & Hanzo Hasashi, Steve Blum (Cowboy Bebop, Star Wars Rebels) en tant que Sub-Zero, Artt Butler (Her, Star Wars: The Clone Wars) en tant que Shang Tsung, Darin De Paul (Overwatch, Fortnite) en tant que Quan Chi, Robin Atkin Downes (The Strain, Batman: The Killing Joke) en tant que Kano, David B. Mitchell (Mortal Kombat 11, franchise World of Warcraft) en tant que Raiden, Ike Amadi (Mass Effect 3, Mortal Kombat 11) en tant que Jax Briggs, Kevin Michael Richardson (Family Guy, The Simpsons) en tant que Goro, Griffin gris (The Loud House, Young Justice, franchise Scooby-Doo) en tant que Kitana & Satoshi Hasashi, et Fred Tatasciore (Robot Chicken, Family Guy) comme Demon Torturer.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est réalisé par Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis) d’après un scénario de Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! Vs. Teen Titans) basé sur le jeu vidéo créé par Ed Boon et John Tobias. Rick Morales (Batman: Return of the Caped Crusaders, Batman vs. Two-Face) est producteur, et Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) est coproducteur. Le producteur exécutif est Sam Register. Ed Boon (NetherRealm Studios) est consultant créatif.