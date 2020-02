Le film de Daniel Radcliffe “ Guns Akimbo ” sort toujours malgré la controverse du réalisateur

Le sort du nouveau film de Daniel Radcliffe, Guns Akimbo, semblait être en pleine mutation lorsqu’il a disparu des calendriers de sortie. IMDB a également supprimé le nom de son distributeur américain. Ces questions se sont posées après que le réalisateur du film, Jason Lei Howden, eut lancé des attaques contre les écrivains sur les réseaux sociaux.

Daniel Radcliffe | Amanda Edwards / .

Maintenant que le distributeur confirme qu’il publiera toujours Guns Akimbo comme prévu, bien qu’ils aient condamné le comportement de Howden. La sortie de Guns Akimbo est prévue pour le vendredi 28 février.

Daniel Radcliffe dans ‘Guns Akimbo’

Les fans de Harry Potter ont vu Radcliffe grandir dans les huit films basés sur J.K. Les sept livres de Rowling, de 2001 à 2011. Le jeune sorcier a grandi à l’âge adulte pendant 10 ans, et Radcliffe a montré qu’il n’était plus un enfant dans ses rôles ultérieurs. Il a fait de la comédie dans la série télévisée Miracle Workers ou dans les films Trainwreck et Swiss Army Man. Il a joué des personnages historiques comme Allen Ginsberg dans Kill Your Darlings et un drame sombre comme Imperium.

Daniel Radcliffe | Saban Films

Guns Akimbo sera la première incursion de Radcliffe dans l’action extrême. Radcliffe incarne Miles, qui se retrouve involontairement enrôlé dans un jeu violent lorsqu’une chasse souterraine lui tire des armes à feu. Miles court sans pouvoir se tourner vers la police pour obtenir de l’aide, car il tient des armes à feu, tout en évitant les hommes armés et les femmes armées alors qu’il tente de sauver sa petite amie.

Le réalisateur de Guns Akimbo de Daniel Radcliffe a menacé la sortie du film

Showbiz Cheat Sheet a documenté la chronologie des attaques de Howden dans un article du dimanche 23 février. Les incidents impliquaient des insultes raciales et des descriptions d’une tentative de suicide.

L’équipe de rédaction de Much Ado About Cinema, un site engagé à représenter le point de vue des personnes de couleur dans le film, a démissionné lorsqu’un message direct de la rédactrice en chef Dilara Ebir utilisant le mot N a fait surface. Ebir s’est excusée et s’est engagée à regagner la confiance du public dans un message qui n’apparaît plus sur son fil. L’intimidation continue a conduit Ebir à tenter de se suicider. Elle se remet maintenant à l’hôpital.

Jason Lei Howden | Phillip Faraone / WireImage

Howden n’était pas impliqué dans les événements entourant Ebir, mais il a blâmé les écrivains Beaucoup de bruit sur le cinéma pour avoir intimidé Ebir. Des écrivains tels que Valerie Complex et DarkSkyLady ont répondu aux attaques de Howden, contestant les affirmations de Howden selon lesquelles les propos racistes d’Ebir n’étaient pas sérieux.

Howden a accusé Complex et DarkSkyLady d’avoir tenté d’assassiner Ebir, même s’ils n’étaient pas impliqués dans les incidents qui ont conduit à sa tentative de suicide. Le compte Twitter personnel de Howden a été désactivé, mais le compte du film Guns Akimbo a continué à tweeter sur l’incident.

Le distributeur «Guns Akimbo» répond à la controverse

Le fondateur de Awards Watch, Erik Anderson, a été le premier à remarquer que Box Office Mojo avait retiré Guns Akimbo de son calendrier de sortie. IMDB a également retiré Saban Films de la liste des distributeurs du film. Le lundi 24 février, Saban a fait une déclaration concernant la sortie du film et le comportement de Howden.

“Nous libérerons Guns Akimbo ce vendredi 28 février”, indique le communiqué. “Bien que nous ne tolérions pas, n’acceptions pas ou ne partagions pas le comportement en ligne de M. Howden, qui est bouleversant et dérangeant, nous soutenons le film et tout le travail acharné et le dévouement qui ont été consacrés à la fabrication de Guns Akimbo.”

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. Ou envoyez un SMS HOME au 741-741 pour vous connecter avec un conseiller de crise qualifié à la ligne gratuite Crisis Text Line.