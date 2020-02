Le film de football italien original Netflix “ Ultras ” sortira en mars 2020

Avec le retour du football en Ligue des champions, il semble juste qu’un drame basé sur les fans du beau jeu soit prévu pour mars. Ultras, ce ne sera pas comme les films d’entreprise britanniques typiques que nous avons vus comme Green Street et Rise of the Footsoldier. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur Ultras, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Ultras est un drame original italien Netflix écrit et réalisé par Francesco Lettieri. Le drame italien sera le cinquième original de la région et l’un des 6 autres originaux italiens dont la sortie est prévue dans un avenir proche.

Quand Ultras est-il sorti sur Netflix?

Ultras sera disponible pour diffuser dans le monde entier sur Netflix sur Vendredi 20 mars 2020.

Quelle est l’intrigue d’Ultras?

Le synopsis pour Ultras est le suivant:

Dans la ville de Naples, le football, c’est la vie, et pour Sandro, le chef des ultras de Naples, l’Apache, cela ne pourrait pas être plus proche de la vérité. Une vie de violence et de passion inébranlable a fait des ravages sur Sandro, et quand il est frappé avec un Daspo qui l’empêche de regarder son club de football bien-aimé, les valeurs qui lui étaient chères commencent à faiblir. Pour la première fois de sa vie, Sandro a un besoin inébranlable de trouver une certaine stabilité dans sa vie. Lorsque Sandro rencontre Terry, il forme un lien fort avec son fils Angelo, qui voit l’Apache comme sa famille. Le frère d’Angelo, Sasa, était mort dans un affrontement avec des fans rivaux des années auparavant, déterminé à ne pas voir Angelo subir le même sort, Sandro devient son guide.

Qui sont les acteurs d’Ultras?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Ultras:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? SandroAniello ArenaDogman | Réalité | Martin EdenAngeloCirco NaccaBabbo Natale non viene da Nord | Gomorra: La SerieTerryAntonia TruppoIls m’appellent Jeeg | Se son rose | The Double HourTBASimone BorrelliGomorra: La Serie | Camera Cafe | Quo Vadis, bébé? TBADaniele VicoritoTous les enfants invisibles | Gomorra: La SerieTBASalvatore PellicciaOggi è il Giorno di FestaQu’est-ce qu’un Ultra?

Un Ultra est à peu près aussi extrême ou aussi fidèle que possible en tant que fan de football. Pluie, vent ou neige, un Ultra suit son équipe de football avec la plus grande passion, et généralement en grand nombre. Agitant des bannières, des foulards et toutes les couleurs de leur club, les Ultra sont généralement les voix les plus fortes du stade.

Bien que les ultras portent les couleurs, ils ont généralement leur propre nom et sceau que de nombreux fans reconnaîtront instantanément. L’un des Ultras les plus célèbres du Royaume-Uni et du monde serait l’équipe Glasgow de Celtic et leur Green Brigade.

Qui sont les vrais ultras de Napoli?

Les ultras de Naples sont un groupe de fans fidèles et passionnés qui résident dans la Curva A du stade San Paolo. Férocement fidèle et passionné, vous ne verrez pas un seul match de football de Naples sans l’apparition de fans de Curva A.

Alors que la passion est quelque chose à admirer, parfois les lignes sont floues entre passion et fanatisme dans le jeu. Les ultras, en particulier ceux des équipes de football italiennes, ont eu leur lot de controverses au fil des ans. En 2014, le leader des ultras de Naples, Gennaro de Tommaso, portait une chemise avec les mots «Free Speziale». une référence au fan de Catane, Antonio Speziale, qui a été condamné à huit ans de prison seulement après que le policier Filippo Raciti a été tué lors d’échanges violents entre les fans et la police dans le derby sicilien de Serie A.

Mis à part la controverse, les fans de Curva A sont un spectacle à voir, faisant du stade de San Paolo l’un des terrains les plus bruyants et intimidants pour toute équipe itinérante.

Quel est le temps d’exécution d’Ultras?

Il a été confirmé que la durée de l’original sera de 108 minutes.

Quelle est la cote parentale?

Typiquement, tout film impliquant des hooligans / fanatiques de football a tendance à impliquer beaucoup de violence, ce qui à lui seul pourrait faire pencher la note parentale des Ultras sur le bord d’un R.

Les Ultras seront-ils disponibles pour diffuser en 4K?

Certes, tous les nouveaux originaux doivent être filmés en 4K. Si vous souhaitez diffuser des Ultras en 4K, vous aurez besoin d’un abonnement premium, d’un appareil 4K et d’une connexion Internet pouvant maintenir 25 Mbps.

Allez-vous regarder Ultras sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!