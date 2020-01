Le film de Jóhann Jóhannsson, Last and First Men, débute à Berlin – / Film

Jóhann Jóhannson est décédé en 2018, mais en tant que l’un des compositeurs les plus célèbres d’Hollywood, il a laissé un héritage et un ensemble d’œuvres comprenant des partitions pour Prisoners, The Theory of Everything, Sicario, Arrival, Mandy, Mary Magdalene, et plus encore. Maintenant, un élément supplémentaire est ajouté à cet héritage: le premier long métrage de Jóhansson, Derniers et premiers hommes. Bien qu’aucune grande date de sortie n’ait encore été annoncée, le film sera présenté au Festival du film de Berlin de cette année, donnant aux fans une dernière chance de voir une nouvelle œuvre de l’artiste talentueux et d’entendre également sa partition finale.

Selon The Playlist, Last and First Men est une adaptation en noir et blanc de 16 mm du roman influent de science-fiction de l’auteur Olaf Stapledon, le film racontant évidemment une version lâche de cette histoire. Tilda Swinton (Nous devons parler de Kevin, Avengers: Fin de partie) fournit la voix du narrateur, qui détaille l’évolution de l’humanité sur une période de deux milliards d’années, avec plusieurs sous-espèces qui suivent l’ascension et la chute de celle qui la précède. (Je ne l’ai pas lu moi-même, mais cela semble fascinant: dans le livre, une culture vénère la musique – ce à quoi Jóhansson pourrait probablement se rapporter.)

Jóhannsson avait auparavant écrit et réalisé un court-métrage documentaire intitulé End of Summer, qui présentait des images de soldats et de combats de chiens en temps de guerre superposés à des séquences de pierres tombales dans un cimetière, avec de la musique obsédante qui se jouait en dessous. Il est donc logique que The Playlist se réfère à sa vision de Last and First Men comme “plus d’une production multimédia” qu’un récit ou documentaire traditionnel, et que “les visuels se concentrent sur l’architecture brutaliste, les sculptures et autres images terrestres, contrastant l’histoire qui est livrée par Swinton. “Cela ressemble à un voyage de tête, mais je dois imaginer que tout fan du travail de Jóhannsson sera ravi d’entendre au moins sa partition pour le nouveau film, qui est interprété par le BBC Philharmonic.

/ Jacob Hall du film a interviewé Jóhannsson en 2016 autour de la sortie d’Arrivée, et il était clair que l’artiste était quelqu’un qui se targuait de créer un travail audacieux, intéressant et prenant des risques qui repoussait les limites et ne mettait pas les choses en sécurité. Assurez-vous de consulter cette interview complète si vous ne l’avez pas lu pour avoir un aperçu de sa personnalité, de ses inspirations et de la façon dont il a travaillé, et restez à l’écoute pour une date de sortie potentiellement plus large pour Last and First Men. En attendant, les participants au Festival du film de Berlin peuvent visionner le film en personne lorsque ce festival commencera à la fin du mois prochain.

Articles sympas du Web: