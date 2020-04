Le film de Nunsploitation ‘Alucarda’ déchaîne l’hystérie satanique gorgée de sang [Butcher Block]

Butcher Block est une série mensuelle célébrant les films d’horreur les plus extrêmes et les esprits derrière eux. Dédiés au gore graphique et aux éclaboussures, nous explorerons le noir, le dérangé et le dépravé dans l’horreur, et le sang et les tripes impliqués. Pour les films qui utilisent les effets spéciaux du gore comme forme d’art, et les fans qui se délectent du carnage, cette série est pour vous.

Le catholicisme et la religion ont saturé l’horreur dans les années 70, avec The Exorcist en tête du peloton comme le plus populaire de la décennie. Pourtant, la controverse qu’elle a inspirée ne pouvait pas tenir la bougie au film de Ken Russell de 1971, Les Diables, un film si provocateur et notoire qu’il a été interdit dans de nombreux pays et publié avec une cote X aux États-Unis. Bien que loin d’être aussi poli ou codé dans son imagerie, Alucarda existe dans le même domaine de l’horreur religieuse repoussant les limites, partageant même des thèmes similaires avec The Devils. Le satanisme et la possession sont poussés à leurs extrêmes absolus, déclenchant une choquante exploitation religieuse trempée de sang, de violence et de sexe.

Réalisé et co-écrit par Juan López Moctezuma, ce film d’horreur mexicain de langue anglaise met en vedette Tina Romero comme Alucarda éponyme. Depuis l’enfance, l’orphelin Alucarda a été élevé par des religieuses dans un couvent catholique répressif. Maintenant adolescente, Alucarda a enfin un ami de son âge avec l’arrivée de Justine, récemment orpheline (Susana Kamini). Ils deviennent inséparables, peut-être encore plus lorsqu’ils tombent sur une crypte et libèrent une force satanique qui séduit les meilleurs amis et les utilise comme conduit pour détruire tout sur leur passage.

Tout de suite, Alucarda se démarque de la plupart des films d’horreur de la décennie. Le couvent est caverneux et ancien, et ses religieuses enveloppées dans des robes imbibées de gaze imbibées de sang. C’est une juxtaposition visuelle intéressante contre la romance naissante entre Alucarda et Justine, un affrontement entre la modernité et la dure répression de l’âge des ténèbres. Les sermons ont lieu dans une salle mystérieuse en pierre ornée d’une horrible iconographie religieuse qui suffirait à effrayer tout jeune vulnérable à devenir croyant. Tout cela pour dire que, alors que Satan séduit Alucarda et Justine à travers des rituels de sang et des orgies débauchés, le couvent offre une vie tout aussi antagoniste et punitive aux adolescents. Moctezuma exploite à peu près tous les symboles et icônes religieux qu’il peut, augmentant la valeur du choc.

Alors que les filles démontrent des traits associés à la possession, le prêtre en chef et ses nonnes subordonnées agissent. Mais pas avec votre exorcisme typique; ici, ils infligent des tortures médiévales. Les résultats s’avèrent désastreux. La possession elle-même varie et Alucarda semble destiné à la naissance à Satan. À mesure que l’hystérie des nonnes augmente, la violence augmente également, devenant une finale folle pleine de bains de sang littéraux, de décapitations et de feux de l’enfer.

Son art et essai rencontre une grindhouse d’exploitation, et le petit budget n’entrave pas le style du réalisateur. Moctezuma plonge un conte de fées presque devenu un conte de fées dans une exploitation sacrilège. Publié sous titres Sœurs de Satan, innocentes de l’enfer, et Marque du diable 3, Alucarda n’a pas été bien reçue lors de sa sortie initiale. Surtout au Mexique natal. Mais comme de nombreux films de cet acabit, il a développé un culte suivant au fil des ans. Et pour une bonne raison. Même si vous pensez que ce sous-ensemble particulier d’horreur a couvert tous les domaines, des films comme Alucarda prouvent qu’il reste encore beaucoup à dire.

Il y a de la possession, des vœux et des rituels sataniques et de l’hystérie religieuse à Alucarda. C’est également un examen passionnant de la relation antagoniste entre la religion datée et la science moderne, explorée par l’arrivée du Dr Oszek (Claudio Brook). Oszek est souvent horrifié par le traitement de Justine à la fin du film, et cela est d’autant plus efficace que Brook joue également le rôle du Gitan Bossu qui attire les filles dans l’obscurité.

Les jeunes filles séduites par le diable dans des films qui exploitent toute l’iconographie religieuse ont tendance à créer une horreur dérangeante et controversée qui ébouriffe de nombreuses plumes. Moctezuma va encore plus loin avec une sexualité explicite, des images extrêmes et une finale explosive qui apporte une violence choquante et des effusions de sang. Les films d’horreur ont tendance à briser les tabous, mais Moctezuma les brise avec style.