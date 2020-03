Le film de Pete Davidson Big Time Adolescence arrive tôt à Hulu – / Film

Big Time Adolescence, les Pete Davidson Le film qui a reçu un accueil positif au Sundance Film Festival de l’année dernière, sortira en salles aujourd’hui et devait initialement commencer à diffuser sur Hulu le 20 mars. Mais dans un geste surprenant, le film est actuellement disponible pour regarder sur ce service de streaming en ce moment. Il a chuté d’une semaine plus tôt, probablement en raison du coronavirus – mais ne vous attendez pas à ce que les grands films de studio comme Mulan ou Black Widow se dirigent directement vers le streaming en réponse à la pandémie.

L’adolescence de Big Time arrive tôt

Après que son scénario ait fait The Black List en 2014, Big Time Adolescence a fait sa première à Sundance en 2019 et a été acclamé, en particulier pour les performances de la star et comédien de stand-up de Saturday Night Live Pete Davidson et d’un acteur adolescent Griffin Gluck. Hulu n’a pas publié de déclaration officielle expliquant pourquoi ses programmateurs ont décidé de laisser le film sur le service une semaine plus tôt, mais des sources proches de la décision de la société ont déclaré à Vulture que «la société et les producteurs du film ont fait l’appel de dernière minute pour passer à la vitesse supérieure. La première du film en streaming afin que les fans qui ne peuvent désormais pas aller au cinéma (en raison de problèmes liés au coronavirus) puissent le voir en même temps que les amateurs de théâtre. »

Ne vous attendez pas à ce que les gros films passent au streaming

Bien que Disney possède Hulu, la Mouse House ne prévoit pas de laisser tomber de gros films coûteux comme Mulan ou Black Widow sur ce service ou sur Disney +. Et selon The Verge, la raison en est simple: l’argent. «Des studios comme Disney gagnent toujours un retour sur investissement impressionnant lorsqu’ils sortent de grands films événementiels en salles. Le seul box-office mondial en 2019 a enregistré 42,2 milliards de dollars, en hausse de 1% par rapport à 2018. C’est le genre d’argent qu’aucun montant d’abonnements à la diffusion en continu ne peut facilement égaler. »

Je ne vais pas prétendre être un comptable de studio ici, mais il y a des gens qui sont payés beaucoup d’argent à Disney et dans d’autres studios pour jouer à des scénarios comme ceux-ci. Ils savent que la publication du remake de Mulan de 200 millions de dollars en direct sur Disney + générerait une tonne de titres et entraînerait probablement une augmentation du nombre d’abonnés au service de streaming. Et même si cela peut sembler une initiative intelligente à court terme, que se passe-t-il si ces nouveaux abonnés regardent Mulan, cliquez pour voir ce qui se trouve sur la plate-forme, réalisez qu’il faudra des mois avant l’arrivée du prochain grand événement, et immédiatement annuler son abonnement? Tout est une question de résultat, et ils pensent clairement qu’ils ont une meilleure chance de récupérer leur investissement en retardant une sortie en salles et en espérant que les gens voudront voir ce film sur grand écran.

«Je pense que ce que le consommateur dirait, c’est qu’il aimerait avoir tous les films sur tous les supports tout de suite parce que c’est facile pour lui», coprésident de Disney Studios Alan Horn a dit à THR récemment. “Mais nous constatons qu’avec tous les films de l’événement que nous réalisons … nous restons attachés à la fenêtre théâtrale. Cette fenêtre s’est avérée très importante pour nous. » En lisant entre les lignes, Disney signale à leurs partenaires théâtraux que même si Disney + peut être la voie de l’avenir, la composante théâtrale est toujours cruciale pour en faire le plus grand studio de la ville. Conclusion: alors que quelque chose comme The New Mutants pourrait techniquement et théoriquement faire ses débuts sur un service de streaming, cela n’a généralement pas beaucoup de sens financier pour les studios d’envoyer de gros films comme Mulan, Wonder Woman 1984 ou Black Widow directement en streaming. Il y a tout simplement trop d’argent à gagner avec le modèle théâtral, et après avoir dépensé des centaines de millions pour faire ces films, les studios ne veulent pas laisser un seul centime sur la table s’ils peuvent l’aider.

