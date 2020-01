Le film de Robert Downey Jr. Disney a des origines scandaleusement racistes

Au cours de la dernière décennie, Disney a réussi à traduire des histoires fantastiques classiques en films en direct. Leur dernière tentative de superproduction fantastique en direct est Dolittle avec Robert Downey Jr. en tant que Dr Dolittle. Bien que les bandes-annonces du film semblent assez inoffensives, les téléspectateurs pourraient être surpris d’apprendre que le personnage du Dr Dolittle a des origines étonnamment racistes.

Pourquoi les livres Dolittle sont si controversés

L’Encyclopedia Britannica dit que la série Dolittle a commencé il y a un siècle lorsque l’auteur britannique Hugo Lofting a publié L’Histoire du Dr Dolittle en 1920. Le livre a été un succès. Il a conduit à plusieurs autres suites publiées au cours des 28 prochaines années. La populaire suite de 1922, The Voyages of Dr. Dolittle, a remporté une prestigieuse médaille Newberry. Cinema Blend rapporte que les voyages ont servi de base à Disney’s Dolittle.

Bien-aimés à l’époque, les livres sont devenus tristement célèbres depuis des années. Conformément à l’attitude britannique des années 1920, le contenu de ces livres est très raciste envers les Noirs. La représentation du prince Bumpo, un prince noir, est particulièrement bouleversante.

Selon Washingtonian, The Story of Dr. Dolittle comprend une scène dans laquelle le prince exprime son désir de devenir blanc. Le New York Times dit que Bumpo voulait devenir blanc pour que Sleeping Beauty, la princesse de conte de fées bien-aimée, soit prête à l’épouser. Le Dr Dolittle accepte à contrecœur d’aider Bumpo à changer la couleur de sa peau en blanchissant sa peau blanche.

Comment la franchise Dolittle a géré son passé

Une telle histoire est totalement odieuse pour les sensibilités modernes. Même les éditeurs des livres Dolittle savent à quel point ils ont vieilli horriblement en ce qui concerne les questions raciales. Le New York Times rapporte une réédition des années 1980 des livres supprimés des épithètes raciales, des illustrations offensantes de personnages noirs et de la scène de blanchiment de la peau susmentionnée. Si vous connaissez les livres Dolittle, il y a de fortes chances que vous ayez été exposé à ces éditions aseptisées plutôt qu’aux originaux offensants.

L’histoire inconfortable du Dr Dolittle a-t-elle terni la popularité du personnage? Non. AllMovie rapporte que, dans une tournure dramatique et subversive du destin, un acteur noir, Eddie Murphy a joué le rôle du médecin dans un film de 1998. Contrairement aux histoires antérieures de Dolittle, ce film a été tourné à l’époque contemporaine, abandonnant le bagage raciste du décor victorien de la série originale.

Que fera Disney avec l’histoire?

Maintenant, nous verrons bientôt la dernière version de la franchise, le film de Robert Downey Jr. Dolittle. Contrairement à son prédécesseur avec Eddie Murphy, ce film se déroulera à l’époque victorienne, rapporte Entertainment Weekly. Cela conduirait à une controverse dans le cas peu probable où cela resterait fidèle aux livres originaux de Dolittle.

La boussole morale d’une culture peut changer radicalement au cours d’un court siècle. Un livre pour enfants qui était autrefois largement accepté peut devenir très incendiaire. Espérons que Disney gérera ce nouveau film de manière sensible.