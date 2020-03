Le film de super-héros de Sylvester Stallone arrête le tournage en raison d’un coronavirus

Le coronavirus se propageant chaque jour (il y a maintenant bien plus de 165 000 cas confirmés dans le monde), la maladie a eu des impacts importants sur une poignée d’industries et d’économies, avec des effets ressentis dans le monde entier. Mis à part les pénuries de fabrication qui ont tourmenté la Chine, l’industrie des jeux a vu une poignée d’événements et de compétitions annulés et Hollywood a été frappé par un certain nombre de retards et de reports.

Parmi beaucoup d’autres, The Batman de Matt Reeves a arrêté le tournage pendant au moins deux semaines, et une poignée d’émissions de télévision ont également interrompu la production, y compris Supergirl, Batwoman et Stranger Things (ce n’est en aucun cas une liste exhaustive, rappelez-vous ). Maintenant, il semble qu’un autre film de super-héros ait été victime de COVID-19, bien que ce ne soit pas le projet auquel vous vous attendez.

Tel que rapporté par ComicBook.com, le dernier film de Sylvester Stallone, Samaritain, arrête la production pendant deux semaines en réponse à la propagation du coronavirus. Heureusement, le tournage n’a commencé qu’il y a un demi-mois, mais il reste à voir si MGM devra repousser la sortie de la photo à la suite de ce revers de production.

Malgré les retards, nous espérons sincèrement que Samaritan s’avérera être un effort plus fructueux que le précédent projet de Stallone, Rambo: Last Blood, qui n’a pas vraiment trouvé écho auprès des cinéphiles et des critiques. Certes, la prémisse du film est prometteuse – il suit un jeune garçon qui cherche à découvrir si un super-héros disparu d’antan est en fait toujours vivant. Le projet a été décrit comme une nouvelle approche sombre du genre, et franchement, cela ressemble à un changement de rythme rafraîchissant par rapport aux films lancés par Disney et Warner Bros.

À moins que ses plans ne soient déraillés par le coronavirus, Samaritain devrait sortir en salles le 11 décembre.