Le film de Tom Sawyer devrait bientôt arriver à Disney +

Disney développe actuellement un nouveau film exclusif Disney + mettant en vedette le personnage américain classique, Tom Sawyer, qui a été créé par Mark Twain et est apparu dans de nombreux films et romans différents au fil des ans.

Selon le DisInsider, le film sera écrit par Max Maduka et sera produit par Lauren Abrahams.

Il n’y a pour le moment qu’une brève description de ce film:

L’histoire est GOONIES dans le ton, chacune racontée à partir du point de vue d’un personnage différent avec des histoires de flashback à leurs expériences avec Tom, qui a disparu.

Tom Sawyer est un personnage populaire au sein de Disney, avec des apparitions dans des films tels que “Les aventures de Huck Finn” et “Tom & Huck”, qui sont tous deux disponibles pour diffuser sur Disney +. Et le personnage a sa propre attraction appelée Tom Sawyer Island, qui peut être trouvée à Disneyland, au Magic Kingdom à Walt Disney World et à Tokyo Disneyland.

On sait encore très peu de choses sur ce film et rien n’a été officiellement annoncé par Disney car il semble être encore aux premiers stades de développement.

Aimeriez-vous voir un film de Tom Sawyer sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.