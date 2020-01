Le film d’horreur CM Punk mettant en vedette «Girl on the Third Floor» sort sur Netflix en février

Travis Stevens a fait ses débuts de réalisateur avec le film d’horreur de la maison hantée Fille au troisième étage, qui a fait son apparition sur de nombreuses listes des «meilleurs de 2019» l’an dernier. Notre propre William Bibbiani ne tarit pas d’éloges sur le film dans sa critique pour nous, en écrivant: “Girl on the Third Floor est passionnante, distinctive, drôle, effrayante, dérangeante et intelligente.”

Nous en parlons parce que nous avons appris aujourd’hui que Girl on the Third Floor, qui met en vedette Phil «CM Punk» Brooks, commencera à hanter Netflix le mois prochain, le 22 février 2020.

J’ai vu Girl on the Third Floor au Salem Horror Fest l’année dernière, et le plus grand plaisir pour moi a été le croisement de mes deux choses préférées: la lutte professionnelle et l’horreur. Attention, le film n’a rien à voir avec la lutte – Punk ne met même jamais un fantôme en sommeil – mais c’est génial de voir Punk traverser l’horreur et prouver qu’il appartient au grand écran.

Si vous êtes un fan, ou même si vous ne l’êtes pas, découvrez Girl on the Third Floor en VOD aujourd’hui.

Il y a plusieurs moments dans Girl on the Third Floor où CM Punk canalise Bruce Campbell. En tant que personne qui a suivi ses deux carrières, je ne peux pas dire que je pensais que dans un million d’années, je ne ferais jamais de comparaison entre les deux. Mais je suis content de pouvoir. #SalemHorrorFest pic.twitter.com/5IJSnm01d9

– John Squires (@FreddyInSpace) 14 octobre 2019

«Le punk joue le rôle de Don Koch, un homme qui échoue en tant que mari. Il considère maintenant la réparation d’une vieille maison comme une chance de réparer les erreurs du passé. Pendant ce temps, sa femme, Liz Koch, s’inquiète du calendrier de rénovation car ils ont un bébé en route. Alors que Don déchire la maison, cela commence également à le déchirer, révélant la pourriture derrière la cloison sèche. »

Trieste Dunn (Banshee), Elissa Dowling (Nous sommes toujours là) et Sarah Brooks également star.