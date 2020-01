Le film d’horreur du réalisateur de remake de «Child’s Play» «Polaroid» arrive sur Netflix en février

Après plusieurs retards, le premier long métrage du réalisateur de Child’s Play Lars Klevberg est finalement sorti l’année dernière, dans le sillage de Child’s Play, et maintenant Netflix.

Dans Polaroid, une extension du court-métrage du même titre de Klevberg:

“Une solitaire du lycée, Bird Fitcher, n’a aucune idée de quels secrets sombres sont liés au mystérieux appareil photo Polaroid vintage sur lequel elle tombe, mais il ne faut pas longtemps pour découvrir que ceux qui se font prendre en photo rencontrent une fin tragique.”

Cela ressemble à une adaptation non officielle de l’histoire de la chair de poule Say Cheese and Die !, n’est-ce pas? Vous pourrez diffuser Polaroid sur Netflix à partir du 9 février 2020.

Découvrez la bande-annonce précédemment publiée ci-dessous.

Le film a été écrit par Blair Butler (Hell Fest) et stars Kathryn Prescott, Tyler Young, Grace Zabriskie et Mitch Pileggi. L’entité sinistre est jouée par Javier Botet.