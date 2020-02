Le film d’horreur «Honeydew» marquera le premier long métrage du fils de Steven Spielberg, Sawyer Spielberg

Yellow Veil Pictures a acquis les droits de vente mondiaux sur Miellat, THR a fait son premier rapport aujourd’hui, le plateau de tournage devant débuter les préventes sur le marché européen du film ce mois-ci.

Du réalisateur Devereux Milburn et les producteurs Dan Kennedy et Alan Pierson, les stars de cinéma Sawyer Spielberg dans son rôle d’introduction, aux côtés Malin Barr et Barbara Kingsley.

Le miellat est décrit comme «un film d’horreur fiévreux» se déroulant dans les régions rurales de la Nouvelle-Angleterre.

D’étranges envies et hallucinations frappent un jeune couple après avoir cherché refuge dans la maison d’un fermier vieillissant et de son fils particulier.

Le cofondateur de Yellow Veil Pictures, Justin Timms, a déclaré dans un communiqué: «Nous sommes ravis de présenter la vision de Devereux Milburn au marché lors de l’EFM de cette année. Avec des nuances de montage frénétique et de conception sonore de De Palma introduites dans un contexte moderne, Honeydew vous plonge dans un cauchemar qui satisfera à coup sûr toutes les envies d’une horreur fraîche et élégante.

Milburn décrit le film comme «une histoire moderne de Hansel et Gretel».