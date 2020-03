Le film d’horreur X-Men obtient une cote PG-13

Le film X-Men tant attendu, The New Mutants, a finalement reçu une note PG-13 taquinant des éléments d’horreur et plus encore.

Le mois prochain, nous aurons enfin l’occasion de voir The New Mutants, le film X-Men longtemps retardé qui est resté sur le plateau en raison de la fusion Disney-Fox. Comme les projets X-Men les plus récents de Fox, The New Mutants ressemble à un départ rafraîchissant pour la franchise. Sur la base des seules bandes-annonces, le film semble embrasser des éléments d’horreur, quelque chose qui n’a pas vraiment été abordé dans les films de bandes dessinées modernes.

De nombreux projets X-Men récents sous Fox n’ont pas eu peur d’avoir une cote R non plus et en ont bénéficié de manière critique et financière avec Logan et Deadpool. Cependant, le réalisateur de The New Mutants, Josh Boone, a déclaré dans le passé qu’il avait toujours voulu que le film soit classé PG-13. Maintenant, les relations avec les exposants rapportent que le film de Josh Boone a été classé PG-13 par la MPAA pour, “Contenu violent, quelques images troublantes / sanglantes, un langage fort, des éléments thématiques et du matériel suggestif … tous impliquant des personnes qui étaient des adolescents quand cela a été filmé, mais sont maintenant adultes. “

Ça arrive. Pour des vrais cette fois.

THE NEW MUTANTS de Fox a été classé PG-13: contenu violent, quelques images dérangeantes / sanglantes, un langage fort, des éléments thématiques et du matériel suggestif … tous impliquant des personnes qui étaient des adolescents au moment du tournage, mais qui sont maintenant des adultes.

– Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) 4 mars 2020

Êtes-vous déçu que The New Mutants n’ait pas reçu de note R? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du film:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente «The New Mutants», un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’ils se battent pour essayer de s’en sortir vivants.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira en salles le 3 avril 2020.

Source: Relations exposants