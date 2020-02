Le film donné a déjà une date de sortie

Le film de Given, qui sera basé sur le manga de Natsuki Kizu qui porte le même titre, a révélé sa date de sortie et une nouvelle image. De plus, de nouveaux détails sur le film ont été révélés, comme la participation des responsables de l’anime de Given à cette adaptation pour grand écran.

Le film de Given sortira le 16 mai au Japon. Ils ont également révélé que Centimillimental interprètera le thème du film, un artiste qui était également en charge de l’ouverture de l’anime intitulé “Kizuato”. Ils ont également révélé une belle image du film d’animation:

Ils ont également filtré la conception selon laquelle vous aurez les billets pour la bande, qui comportera une illustration dans un format de médias sociaux afin que vous puissiez prendre un selfie avec vos personnages préférés:

Le manga de Given a commencé à être publié en 2012 dans le magazine Cheri + et actuellement les cinq premiers volumes ont été compilés. Le manga créé par Natsuki Kizu raconte l’histoire d’un jeune homme du nom de Ritsuka Uenoyama, qui a appris à jouer de la guitare dès son jeune âge et qui, après beaucoup d’efforts, a réussi à atteindre le niveau qu’il voulait tant. Mais un jour, il découvre qu’il n’est plus passionné de jouer de son instrument, ce qui changera quand il rencontrera Mafuyu Sato, un jeune homme passionné et inexpérimenté qui lui demandera d’être son professeur. Dans le processus, Uenoyama fera à nouveau en sorte que la musique donne un sens à sa propre vie.

L’anime de Given a été créé en juillet de l’année dernière sur Fuji TV au Japon, tandis qu’au Mexique, vous pouvez le regarder sur Crunchyroll.

