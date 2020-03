Le film du retour du chevalier noir toujours possible

Le réalisateur de Batman v Superman, Zack Snyder, a commenté la possibilité d’un film en direct The Dark Knight Returns.

Batman v Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder a marqué la première fois que le chevalier noir et l’homme d’acier sont apparus ensemble dans un long métrage en direct. Bien qu’il ne soit pas une adaptation directe de The Dark Knight Returns de Frank Miller, qui raconte l’histoire du retour d’un Batman vieillissant, la lutte contre le crime, le film a emprunté de nombreux éléments à la mini-série comique acclamée.

Par conséquent, certains fans se sont demandé si les similitudes entre Batman v Superman et The Dark Knight Returns signifiaient que ce dernier ne recevrait pas une adaptation en direct réelle, du moins pas de sitôt. Cependant, Zack Snyder a noté qu’il pensait qu’une adaptation en direct de The Dark Knight Returns était toujours possible lors de son commentaire en direct sur Dawn of Justice hébergé par Vero.

Au cours du commentaire, Zack Snyder a expliqué comment il s’inspirait largement des retours du chevalier noir. C’est alors que le cinéaste a noté qu’il pensait que Dawn of Justice n’annulait pas une adaptation en direct de l’histoire de Frank Miller et que tout réalisateur pourrait un jour s’attaquer à un tel projet.

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman de Zack Snyder: Dawn of Justice:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, Batman v Superman met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

