Le film Flash ramènerait un personnage DCEU précédemment mort

Ezra Miller a été incarnée pour la première fois en tant que Barry Allen en octobre 2014, et bien qu’elle ait occupé le rôle de Le flash depuis près de six ans, il n’a pas vraiment pu en faire grand-chose. Le rôle le plus important de l’acteur dans le costume faisait partie de l’ensemble de Justice League, mais en dehors de cela, il a été réduit à de brefs rôles de camée dans Batman v Superman: L’aube de la justice, Suicide Squad et une apparition surprise dans la récente crise d’Arrowverse sur Infinite Earths événement croisé.

Cela s’explique en partie par le fait que le film solo proposé par le personnage a été embourbé dans l’enfer du développement, avec Seth Grahame-Smith, Rick Famuyiwa et le duo de réalisateurs John Francis Daley et Jonathan Goldstein qui ont tous signé pour diriger avant d’abandonner au cours des dernières années. À l’heure actuelle, c’est Andy Muschietti qui est l’homme derrière la caméra, le tournage devant commencer l’année prochaine pour une date de sortie en juillet 2022.

Compte tenu du grand nombre d’écrivains et de réalisateurs qui ont parcouru le projet, nous ne pouvons pas être sûrs de ce que la version la plus récente de l’histoire implique, mais il a constamment été dit que la sortie autonome du Scarlet Speedster devrait adapter le célèbre Flashpoint scénario, dans le but de redémarrer doucement l’ensemble du DCEU dans le processus, quelque chose que le studio est déjà en train de suivre l’ère Zack Snyder.

Cliquer pour agrandir

Maintenant, nous entendons de nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Ahsoka Tano devait apparaître dans The Mandalorian et un spectacle Green Lantern arrive à HBO Max, qui sont maintenant confirmés – que non seulement The Flash devrait radicalement modifier la chronologie de la franchise de bandes dessinées de Warner Bros., comme cela a été largement spéculé, mais le film rendra possible le retour du masque noir d’Ewan McGregor.

Apparemment, le studio a adoré la performance de McGregor en tant que méchant des oiseaux de proie et tient à le présenter dans un rôle récurrent, et considère Flashpoint comme le moyen idéal de le faire, avec Barry changeant la chronologie et inversant / modifiant de nombreux événements qui ont eu lieu dans le DCEU. Cela inclut la mort de l’antagoniste susmentionné, qui sera ramené à la vie grâce aux actions de Barry et continuera à apparaître dans les prochains films.

Compte tenu de la longue et difficile histoire de la production de Le flash, les choses peuvent toujours changer avant le début officiel de la production, mais pour l’instant, on nous dit que c’est le plan et les fans peuvent s’attendre à voir le méchant d’Ewan McGregor revenir à un moment donné.