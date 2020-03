Le film Halloween Horror Nights pourrait arriver – / Film

Halloween Horror Nights est devenu un gros problème dans les parcs à thème Universal Studios, apportant des personnages de films d’horreur familiers dans des maisons hantées, des zones effrayantes et des divertissements en direct chaque saison d’Halloween. Et Blumhouse a également pris part à l’action, avec des événements sur le thème La purge franchise, le Insidieux séries, Jour de la mort heureuse, et plus. Et selon le fondateur de Blumhouse Jason Blum, apporter tout cela au grand écran sous la forme d’un film Halloween Horror Nights produit par Blumhouse est une réelle possibilité.

Si vous avez toujours voulu vivre les sensations fortes et les frissons des Halloween Horror Nights sans vous rendre en Floride ou en Californie, votre jour de chance est peut-être proche. Lors d’un entretien avec Collider pour La chasse, la dernière entrée de Blumhouse, Jason Blum a d’abord été demandé si The Hunt serait intégré dans les futures Halloween Horror Nights. Blum a dit que c’était définitivement possible. Mais ensuite, les choses sont devenues encore plus intéressantes lorsque Blum a révélé que des conversations sur un film Halloween Horror Nights avaient eu lieu: «Nous en avons réellement parlé. Nous ne l’avons pas tout à fait compris, mais il y a certainement un film dans Halloween Horror Nights quelque part. “

Il y a eu plusieurs films sur les parcs d’attractions hantés / mortels – surtout récemment. Il y avait Hell Fest, qui faisait traquer des collégiens dans un parc d’attractions à Halloween. Puis il y a eu Blood Fest, qui avait plus ou moins le même complot. Il y avait aussi Haunt, où les collégiens se rendent dans une attraction hantée à très faible loyer – gérée par des tueurs. Vous avez également la Hell House LLC. franchise, qui utilise des parcelles similaires.

On peut supposer que les Nuits d’Horreur d’Halloween pourraient suivre un chemin similaire. Mais ce qui rendrait le film Halloween Horror Nights distinct, ce serait sa capacité à utiliser une adresse IP reconnaissable. Des personnages des films Universal et Blumhouse pourraient apparaître dans le film, ce qui pourrait servir de bonus supplémentaire. En d’autres termes, le film Halloween Haunted Nights pourrait laisser Michael Myers traquer – s’il le voulait. Ou les monstres universels.

Encore une fois, la citation de Blum déclare qu’ils “ne l’ont pas tout à fait compris”, donc il n’y a pas de film officiel Halloween Horror Nights en préparation. Mais il semble certainement qu’il pourrait y en avoir un bientôt.

