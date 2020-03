Le film (im) parfait en période de pandémie

“Qu’est-ce qu’on va manger?”, La question que vous vous posez tous les jours. À votre maman ou papa, à vos collègues ou à vous-même lorsque vous avez déjà envie ou qu’il est temps de manger. La réponse est le plat ou ce que vous mangez séparément (pas ensemble): poulet, porc, boeuf, salade, gâteau, riz, bouillon, pizza, pâtes, escargots …

Une question si quotidienne et dont la réponse est si insignifiante, que vous ne la remarquez pas un seul jour. Cependant, Il y a des gens qui ne le font jamais parce qu’il n’y a jamais de réponse. La faim. Et il y en a beaucoup d’autres qui dépendent de la réponse que vous avez donnée auparavant … ceux qui mangent des restes.

De cette façon, Nous pouvons classer les gens en trois groupes: “ceux d’en haut, ceux d’en bas, ceux qui tombent”. Ceux qui mangent ce qu’ils veulent, ceux qui mangent des restes et ceux qui ne mangent rien. CAvec cette phrase, le film d’El hoyo (The Platform) de Netflix, une production espagnole, commence que quelques jours après sa sortie, c’est devenu une tendance sur et hors de la plateforme.

Le trou, réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia, il nous présente Goreng, un sujet qui se réveille dans une pièce en béton avec un vieil homme qui explique qu’il se trouve dans le fameux «Hole», un immeuble de centaines d’étages avec un trou au milieu où chaque jour, une fois, une immense table avec de la nourriture descend ou avec les restes, cela dépend de quel étage vous vous trouvez.

Si vous êtes au premier étage (et ici “premier” est complètement relatif), vous pouvez manger. Si vous êtes au fond, vous pourriez mourir de faim ou survivre avec des restes de nourriture que ceux ci-dessus partent. Autrement dit, si vous êtes un étage en dessous du premier, alors vous mangez “ce qui reste à ceux du dessus”, et ainsi de suite.

Depuis sa création il y a quelques jours, El hoyo a provoqué une fureur, un impact qui, selon nous, a été dirigé pour une raison simple: nous nous y voyons reflétés, et pourtant, nous ressentons avec la qualité et l’autorité morale de critiquer les personnages qui apparaissent (et disparaissent) dans l’histoire.

Il est juste de dire: Le trou est trop évident. “Ceux d’en bas sont en bas”, et seront là pendant que quelqu’un est au-dessus, ce qui signifie qu’ils ont le pouvoir. La métaphore bien connue de la différence de classe que nous avons tant vue au cinéma. En fait, utilise certains éléments des films des années précédentes.

Snowpiercer c’était la première fois en 2014; alors High Rise à partir de 2015; et l’année dernière, en 2019, Parasite. Ces trois films, et maintenant The Hole est ajouté, utilisent le sens le plus littéral des niveaux: un train avec des wagons dont le dernier est celui de la misère; un immense bâtiment dont le premier étage correspond aux privilégiés. Dans Parasite, c’est plus subtil, mais un sous-sol reflète la décadence et le besoin (le sous-sol où vit la famille et celui de la résidence).

Dans Le trou est le même. Le premier étage reçoit la table pleine de nourriture et ils décident de manger autant qu’ils le peuvent. La raison? Parce qu’ils le peuvent, et à cause de cette table et de ce que les autres mangent, cela dépend de la décision prendre quelques personnes.

Maintenant bien. Le trou se distingue par une chose: celui du haut pourrait apparaître au dernier étage demainet maudissez ceux qui terminent tous les plats. Mais personne n’apprend jamais la leçon ou y a-t-il une leçon à apprendre ici? Aucun Si vous êtes au 7ème étage, vous avez le “droit” de faire ce que vous voulez avec la nourriture, et finalement, avec la vie des autres.

Le film est une allégorie de l’inégalité et une présentation grossière des ravages de la course des taureauxet pire encore, les effets de la survie lorsque Les instincts les plus primitifs (pas toujours bas) des êtres humains se révèlent: dans une guerre, comme la vie est, si vous ne tuez pas, ils vous tuent.

Le message de The Pit n’est pas très scientifique, mais il nécessite une réflexion plus individuelle. Le sens est compris dès la première scène où Goreng et Trimagasi parlent.

Il semble que le message est le suivant: si la nourriture est rationnée, tous les étages pourront manger quelque chose. Je veux dire, prenez ce dont vous avez seulement besoin. * Et aussitôt les gens viennent à l’esprit en remplissant leurs chariots avec du papier toilette, du gel antibactérien, des gants, des masques faciaux *

La nourriture est la valeur la plus importante à El hoyo. Mais si une fois par jour les personnages avaient la possibilité de s’asseoir, une chaise serait l’objet de valeur, ou de désir. Sexe, argent et enfin, la vie des gens.

En réalité, Ce film est magnifique non pas à cause de son message, mais parce que c’est un thriller d’horreur assez efficace. En premier est le la conception de la production, si simple, c’est pourquoi elle est perverse: des chambres en béton avec deux lits, un lavabo et des toilettes. Il y a un uniforme pour tous ceux qui sont là, et pas plus.

Il fait également appel à un type d’horreur qui navigue ou flirte avec la science-fiction (comme s’il s’agissait d’un avenir presque proche), et le fait très bien. Les plans le reflètent, rehaussé du mystère que le réalisateur décide de garder. Le regard baissé, dans un bâtiment froid, et le fait que le spectateur et les protagonistes ne savent même pas combien ils sont d’étages.

Les performances sont intéressantes en raison du type de personnages qui ont lieu. Ivan Massagué en tant que Goreng est posé comme un messie capable de déclencher une révolution qui ne peut aller que vers le bas. Pendant son séjour dans la fosse, mesuré par la faim, il rencontre d’autres personnages intéressants comme Trimagasi, joué par Zorion Eguileor qui ajoute un sentiment d’ambiguïté à l’histoire, évidemment.

La cerise sur le gâteau, si l’on peut dire, est le personnage d’Imoguiri entre les mains d’Antonia San Juan. Une femme qui, de l’administration et de la bureaucratie, croit à l’idéalisme de quelque chose qui n’est pas une expérience, ni un test, mais un système établi qui ne fonctionne pour personne, pas même au nom de ceux qui se sacrifient pour une noble cause qui n’a jamais existé.

Si la nourriture est rationnée, disent-ils, tout le monde pourra manger. Cependant, tous ceux qui sont là, même si cela prend des mois, ne savent pas à quelle réalité ils seront confrontés dans un certain temps. Un enfermement dans lequel tout le monde est inconnu, un étage supérieur dans lequel ils se révèlent d’une manière, et un étage inférieur dans lequel un autre brille. Et ceci, notre réalité maintenant, dans laquelle nous devons apprendre à vivre de quelque manière que ce soit, mais pas encore pour survivre …