Le film Jane Austen de Focus Features Emma est maintenant disponible

Le film Jane Austen Emma de Focus Features disponible dès maintenant

Film de comédie dramatique Jane Austen Emma est maintenant disponible en numérique et à la demande. Vous pouvez récupérer votre copie du film ici! La star Josh O’Connor reprendra également le compte Twitter de Focus Features à 10h30 PST pour répondre aux questions sur le film!

Salut tout le monde. Je prends la relève de @FocusFeatures à 18 h 30, heure du Royaume-Uni, et à 10 h 30, heure de Los Angeles, pour répondre à toutes vos questions sur @emmamovie fire au-dessus de vos questions et je ferai de mon mieux pour taper très rapidement #EmmaOnDemand @autumndewilde

– Josh O’Connor (@ JoshOConnor15) 20 mars 2020

La comédie bien-aimée de Jane Austen sur la façon de trouver votre égal et de gagner votre fin heureuse est réinventée dans cette délicieuse nouvelle adaptation cinématographique de Emma. Belle, intelligente et riche, Emma Woodhouse (Taylor-Joy) est une reine des abeilles agitée sans rivales dans sa petite ville endormie. Dans cette satire étincelante de classe sociale et la douleur de grandir, Emma doit s’aventurer à travers des allumettes et des faux pas romantiques pour trouver l’amour qui a toujours existé.

En plus de Taylor-Joy, le casting comprend Bill Nighy (Leur meilleur), Miranda Hart (Espion), La cure du bien-être«Mia Goth, La Couronne‘S Josh O’Connor, Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald‘S Callum Turner, Krypton‘S Rupert Graves, Jeu des trônes«Gemma Whelan, Dans la noirceur«Amber Anderson et Éducation sexuelleC’est Tanya Reynolds.

Le roman de Jane Austen a été publié pour la première fois en 1815, une comédie de manières centrée sur Emma Woodhouse, qui ne peut s’empêcher de se mêler constamment des amours des autres.

Le film marque également le début du long métrage pour la réalisatrice Autumn de Wilde, qui est principalement connue pour son travail dans des clips pour des artistes comme Beck et Death Cab pour Cutie. Les luminaires l’auteur Eleanor Catton écrira le script. Catton est également productrice exécutive de l’adaptation sur petit écran de son roman primé.

Avez-vous entendu les potins les plus choisis? #EMMA de Jane Austen est maintenant disponible à la maison sur demande! #EmmaOnDemand

– EMMA. (@emmamovie) 20 mars 2020

