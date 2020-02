Exclusif: le film Kiskaloo pourrait être le prochain pour Chris Sanders!

Avec la sortie des studios 20th Century L’appel de la nature le 21 février, le réalisateur du film, Chris Sanders, a parlé à ComingSoon.net aujourd’hui et a révélé que son prochain projet pourrait être une version cinématographique de sa bande dessinée sur Internet Kiskaloo!

La bande dessinée du réalisateur derrière Lilo & Stitch et Comment entraîner son dragon se compose actuellement de 58 bandes, dont la première moitié a été publiée en 2008 et la seconde moitié en 2016. Vous pouvez toutes les lire en cliquant ici. Il suit les aventures d’un chat borgne nommé Ogo, un ancien acteur hollywoodien qui avait l’habitude de jouer l’animal de compagnie d’une famille bourgeoise attrayante et a finalement perdu la vue lors d’une mésaventure de table de services artisanaux.

“Maintenant que je suis de l’autre côté de ce tunnel, c’est l’une des choses que je veux faire”, nous a expliqué Sanders à propos de sonAppel de la nature des plans. “Prenez un peu de temps, recommencez à écrire et à dessiner sur” Kiskaloo “. C’est certainement quelque chose que je veux apporter à l’écran parce que je ne pense pas avoir assez de temps pour tout dessiner. (rires) Comme ‘Lilo & Stitch’, l’idée est plus grande que ce que j’imaginais. À l’origine, j’avais l’intention que ‘Lilo & Stitch’ soit un livre pour enfants, et j’ai presque immédiatement réalisé que l’idée était plus grande que le livre ne le permettait, donc j’ai dû trouver un autre moyen de le faire. «Kiskaloo» serait la même situation. »

Le personnage d’Ogo était en fait à l’origine destiné à être un personnage principal du film d’animation inachevé de Sanders Chien américain (repensé comme le film de 2008 Boulon sans Sanders), et dans une situation sans précédent, il a pu récupérer le personnage de Disney afin de le développer de manière autonome.

«Après que« American Dog »ait changé de direction, j’ai déjeuné avec John Lasseter et nous avons discuté de ce personnage et de la possibilité de le récupérer ou non», nous a expliqué Sanders. «Ils m’ont officiellement rendu ce personnage, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Nous avons en fait déposé des documents à ce sujet. J’ai du mal à concilier que ce personnage se retrouverait quelque part dans un tiroir et ne serait plus jamais revu. Pour moi, c’est une chose vivante qui respire. Il a dit: «Je comprends tout à fait ça» et nous avons donc compris… Et je sais exactement qui va l’exprimer! »

