Le film Le vent dans les saules ressuscité avec Downton Abbey Creator / Film

Cela fait environ 10 ans que nous avons entendu parler pour la première fois d’une adaptation cinématographique de Le vent dans les saules se réunir avec l’aide de Peter JacksonL’atelier WETA. À l’époque, le plan prévoyait que la WETA Ray Griggs pour réaliser un film en direct utilisant des animatroniques avancées pour donner vie aux quatre personnages animaux anthropomorphes, Mole, Rat, Toad et Badger. Cependant, une décennie plus tard, les plans ont changé et un nouveau cinéaste est à bord pour aider

WETA Digital de Peter Jackson est maintenant impliqué dans le film The Wind in the Willows, qui va maintenant créer Mole, Rat, Toad et Badger avec une animation informatique. Ray Griggs dirige et offre toujours une expérience des effets spéciaux au nom de WETA avec Richard Taylor au WETA Workshop. Mais maintenant créateur de Downton Abbey Julian Fellowes est à bord pour écrire le film, et producteur de Jurassic Park Gerald R. Molen s’implique aussi.

Variety a des nouvelles sur le retour du film The Wind in the Willows, Julian Fellowes rejoignant le projet. Cela vient quatre ans après que l’écrivain et producteur exécutif de Downtown Abbey ait écrit une version musicale du roman classique de Kenneth Grahame avec de la musique et des paroles de George Stiles et Anthony Drewe. Il n’est pas clair si Fellowes apportera ces sensibilités musicales à cette adaptation, ou si c’est juste son approche des personnages qui sont utilisés, mais son implication est un ajout passionnant.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, voici comment le livre est décrit sur Amazon:

«Depuis 1903, les escapades de Mole, son ami Water Rat, timide Badger et Toad of Toad Hall ont ravi les enfants et les adultes aussi. Suivez le quatuor gagnant à travers les saisons alors qu’ils naviguent sur la rivière, perdez-vous dans le Wild Wood, partez à l’aventure dans la calèche colorée de Toad et sauvez Toad Hall d’une bande de méchantes belettes maraudeuses. »

Si vous n’avez pas lu le livre, alors vous avez peut-être vu l’adaptation Disney de 1949, qui faisait partie d’un double long métrage de deux nouvelles appelées Les Aventures d’Ichabod et M. Toad. Le film a également inspiré l’attraction Disneyland connue sous le nom de Wild Tide de M. Toad. Mais cette nouvelle adaptation sera probablement un peu plus fidèle au roman.

Après avoir été en développement pendant tant d’années, il semble que le moment soit enfin venu pour le projet de décoller. Molen a déclaré:

«Nous finalisons certains des meilleurs acteurs pour prêter leurs talents créatifs et vocaux. Nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur écrivain et force créatrice que Julian Fellowes pour travailler avec Ray Griggs pour donner vie aux personnages du roman anglais classique, ni des visionnaires plus fins que Weta pour capturer l’apparence du monde de Grahame. Nous avons toutes les bonnes pièces pour créer ce qui s’avérera être l’adaptation définitive du classique de Kenneth Grahame. “

La bannière de production de Molen, Kindred Images, travaillera avec Bill Melendez Productions, le label derrière The Peanuts Movie et d’autres projets Charlie Brown et Snoopy, en tant que coproducteurs. La production devrait avoir lieu aux studios Stone Street en Nouvelle-Zélande, et Skywalker Sound se chargera de tous les effets sonores et du bruit ambiant. Combiné avec le travail incroyable de WETA, cela devrait être quelque chose de spécial. Il ne nous reste plus qu’à voir qui prêtera sa voix à Mole, Rat, Toad et Badger.

