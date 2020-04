Le film LEGO Batman Michael Cera n’a pas entendu parler d’une suite

Michael Cera est ouvert à la voix de Robin, mais a révélé qu’il n’avait rien entendu à propos d’une suite du film LEGO Batman.

Le film LEGO Batman est l’un des films Batman les mieux notés à sortir en salles, deuxième après The Dark Knight sur RottenTomatoes avec 90%. Certains fans iraient même jusqu’à dire que The LEGO Batman Movie est le meilleur film de Batman jamais sorti en salles. Alors que le réalisateur Chris McKay a annoncé qu’il reviendrait pour une suite prévue pour 2022, Universal a maintenant les droits de la franchise de films LEGO.

Étant donné que Batman est une propriété de Warner Bros., il semble peu probable qu’ils laisseraient Universal faire une suite au film LEGO Batman. Dans une récente interview avec ComicBook.com, Michael Cera avait ceci à dire sur une suite potentielle:

“Je serais tellement intéressé par ça. Je n’en ai rien entendu, mais j’adorerais ça. C’était un excellent processus de travailler là-dessus, et je suis un grand fan de ces films LEGO en général. J’étais tellement excité d’être là-dedans, parce que j’aimais vraiment le premier film LEGO, donc je sauterais dessus, mais je n’ai rien entendu. Qui sait, maintenant que tout, chaque projet à l’avenir sera probablement animé, alors peut-être que cela se produira. »

Voici le synopsis du film:

Dans un esprit de plaisir irrévérencieux qui a fait de «Le film LEGO®» un phénomène mondial, l’homme principal autoproclamé de cet ensemble – LEGO Batman (Will Arnett) – joue dans sa propre aventure sur grand écran. Mais il y a de grands changements qui se préparent à Gotham, et s’il veut sauver la ville de la prise de contrôle hostile du Joker (Zach Galifianakis), Batman devra peut-être abandonner la seule chose vigilante, essayer de travailler avec les autres et peut-être, peut-être, juste apprendre à éclaircir