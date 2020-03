Le film Macbeth de Joel Coen retardé en raison de préoccupations / film sur le coronavirus

Il y a presque exactement un an, nous avons appris Joel Coen prenait une pause dans l’écriture et la réalisation de films avec son frère Ethan Coen afin d’aborder une nouvelle adaptation sur grand écran de la pièce classique de William Shakespeare Macbeth tout seul. Le tournage devait commencer à Los Angeles ce printemps, mais il n’est pas surprenant que la production de A24 ait été retardée avec à peu près tous les autres films à Hollywood en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage aux États-Unis.

Deadline a des nouvelles sur le retard du film Macbeth. On ne sait pas quand Macbeth pourra commencer la production, mais ils ne sont pas seuls puisque presque tous les projets à Los Angeles (et dans le monde) ont été fermés en raison de problèmes de coronavirus. On ne sait pas non plus si cela aura un impact sur la date de sortie du film, qui n’a pas encore été annoncée de toute façon.

Macbeth devrait commencer Denzel Washington dans le rôle-titre de la pièce, qui suit le Lord Macbeth, assoiffé de pouvoir, alors qu’il envisage avec sa femme de devenir le nouveau genre d’Écosse après avoir été convaincu de son sort par un trio de sorcières. Dans sa quête de la couronne, Macbeth prend des mesures extrêmes et violentes, laissant de nombreux cadavres dans son sillage.

Ce ne sera pas la première fois que Washington affrontera Shakespeare sur grand écran. Auparavant, il a joué Don Pedro, prince d’Aragon dans Much Ado About Nothing en 1993. Washington a également joué le rôle-titre dans Richard III dans une production de Shakespeare in the Park à New York en 1990, sans parler de Brutus dans une production de 2005. de Jules César à Broadway.

Le casting de Macbeth comprendra également un collaborateur fréquent de Coen Brothers Frances McDormand comme Lady Macbeth, ce qui est logique car elle est non seulement une actrice talentueuse oscarisée, mais aussi la femme de Joel Coen. Ce sera le neuvième film qu’ils ont réalisé ensemble. Brendan Gleeson est également à bord comme Duncan avec Corey Hawkins jouer à Macduff et Harry Melling comme Malcolm.

Pour l’instant, nous ne savons pas en quoi cette adaptation de Macbeth différera des diverses autres tentatives pour faire découvrir l’histoire au grand écran, la plus récente étant en 2015 du réalisateur Justin Kurzel. Entre les mains de Coen, il serait intéressant de voir une approche moderne du matériau plutôt qu’une simple adaptation shakespearienne dans un cadre d’époque. Bien sûr, ce serait aussi un changement de rythme intéressant pour le réalisateur, donc tout est possible. Restez à l’écoute.

Articles sympas du Web: