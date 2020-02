Le film Masters of the Universe de Sony commencera sa production cet été

Le film Sony’s Masters of the Universe commencera sa production cet été

Lors d’une interview avec Harpers Bazaar, Maîtres de l’univers star Noah Centineo (À tous les garçons que j’ai aimés avant, The Fosters) a révélé que le live-action de Sony He-Man Le projet devrait commencer le tournage cet été.

Le magasin a écrit: «Pour les Maîtres de l’Univers, Centineo, en préparation pour jouer à He-Man, a gonflé 30 livres de muscle l’année dernière (en mangeant 11 œufs pour le petit déjeuner sur la régulière), pour ensuite perdre du poids parce que la production a repoussé le tournage à ce été.”

Le film suit le prince Adam (Centineo), qui se transforme en guerrier appelé He-Man et devient le dernier espoir d’une terre magique appelée Eternia, ravagée par la technologie et le méchant Skeletor.

Maîtres de l’univers devait initialement sortir en salles le 5 mars 2021, mais la place a ensuite été prise par le film Uncharted dirigé par Tom Holland de Sony Pictures, qui a été repoussé à partir de sa date de sortie le 18 décembre 2020.

Noah Centineo a été interprété dans le rôle principal du film, incarnant la nouvelle version en direct de He-Man. Dolph Lundgren a interprété He-Man en 1987 pour la première fois Maîtres de l’univers film. Cependant, les personnages remontent à 1982, lorsque Mattel a fait ses débuts Maîtres de l’univers toyline. La suite He-Man et les Maîtres de l’Univers série de dessins animés a fait de son héros titulaire une icône des années 80. Une série de redémarrage a été diffusée sur Cartoon Network en 2002.

Homme de fer les scribes Matt Holloway et Art Marcum ont réécrit le projet le plus récent du film, avec le scénario antérieur écrit par David S. Goyer et Christopher L. Yost. Aaron et Adam Nee vont réaliser le film.