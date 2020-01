Le film MCU Phase 4 le plus important de Marvel pourrait introduire un Avenger inattendu – .

Nous approchons du début de la quatrième phase du MCU et, par conséquent, nous voyons davantage de rumeurs sur les films et les séries télévisées en cours de développement. Compte tenu de ce que nous savons jusqu’à présent, nous attendons beaucoup de deux films de phase 4, chacun étant unique à sa manière. Les deux présenteront de nouveaux personnages, y compris les futurs membres des Avengers qui pourraient jouer dans Avengers 5. Et maintenant, un tout nouveau rapport détaille un de ces nouveaux Avengers dont nous n’avons pas vu arriver le MCU.

The Eternals, dont la première est prévue en novembre, sera le plus grand film non-Avengers de Marvel depuis Captain America: Civil War. Le film a un casting énorme, et présentera les Eternals et le héros Black Knight. Sans aucun doute, certains d’entre eux auront un avenir beaucoup plus grand dans le MCU au-delà du film.

Mais Docteur Strange dans le Multivers de la folie, sorti en mai 2021, pourrait être encore plus intéressant pour le scénario principal du MCU. Marvel a confirmé que le film serait lié à deux séries Disney +: WandaVision et Loki. La connexion Loki est fascinante car elle permettra à Marvel de ramener Loki à cette chronologie – après les événements de Fin du jeu, Loki du MCU est mort, mais une nouvelle chronologie 2012 a été créée lors des événements à New York.

Marvel taquine également que le même film présentera un héros que nous ne nous attendions pas à voir dans le film, Namor étant un candidat, en particulier maintenant que Marvel est censé avoir obtenu tous les droits pour le personnage.

Séparément, des rapports ont déclaré que Deadpool et Wolverine apparaîtront dans le film en tant que membres des X-Men, et donc le docteur Strange 2 introduira les mutants dans le MCU. Une autre rumeur a déclaré que Wanda serait en fait le méchant du film, ce qui serait une énorme torsion pour l’histoire globale.

Cela nous amène à la dernière rumeur de Strange 2, basée sur un casting pour le film. Marvel est à la recherche d’une adolescente hispanique qui jouera un rôle principal dans le film, rapporte The Illuminerdi. America Chavez, alias Miss America, semble être le candidat le plus probable et serait un excellent ajout à la liste du MCU.

Étant donné le titre du film, ce qui implique que Strange traversera différents univers, il est logique de supposer que Marvel joue le rôle de Miss America. Elle vient d’un univers différent dans les bandes dessinées, mais pourrait finir par rester dans la chronologie principale du MCU, tout comme Gamora en 2014 dans Endgame.

La rumeur renforce également l’idée que Marvel construit une équipe de Young Avengers qui pourrait apparaître dans un futur crossover. Miss America pourrait rejoindre Cassie Lang, Kate Bishop, Hulkling et Teen Loki dans une telle programmation. Parmi ceux-ci, nous savons que Cassie Lang est une adolescente après Fin du jeu, et Kate Bishop devrait être présentée à Hawkeye. La rumeur veut que Hulkling et Teen Loki apparaissent tous les deux dans le MCU.

Cela dit, Marvel n’a pas encore confirmé tout cela, nous devrons donc attendre d’autres indices qui pourraient confirmer les intentions de Marvel pour l’avenir du MCU.

