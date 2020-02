Le film MCU Phase 4 le plus mystérieux pourrait introduire un super-héros inattendu – .

La prochaine phase de l’univers cinématographique Marvel sera plus grande que tout ce que Marvel a fait jusqu’à présent, et c’est parce qu’elle a maintenant le luxe de fournir plus de contexte aux histoires principales à l’aide de séries télévisées qui seront diffusées exclusivement sur Disney +. Nous recevons huit séries télévisées et six films réguliers, ce qui signifie que nous souhaitons une sérieuse mise à niveau en ce qui concerne les aventures MCU. Les phases précédentes avaient un calendrier assez strict de trois films par an, et nous n’avions que deux séries télévisées liées, y compris Agent Carter et Agents of SHIELD, qui avaient peu d’impact sur l’impact global d’Infinity Saga. Cependant, les films continueront de jouer un rôle majeur dans l’intrigue globale à l’avenir. MCU Phase 4 débutera avec Black Widow en mai, et nous avons appris de nombreux détails sur d’autres films à venir grâce à une série de fuites d’initiés – et grâce aux propres révélations de Marvel. Maintenant, une nouvelle rumeur nous dit maintenant que le film MCU Phase 4 le plus mystérieux de tous pourrait être encore plus important que nous ne le pensions.

Black Widow n’est pas seulement une préquelle, car elle est censée préparer le terrain pour de plus grandes choses qui seront détaillées dans les prochaines séries télévisées et films – en particulier, la formation des Thunderbolts. Les Eternals qui seront lancés en novembre présenteront ensuite un groupe de super-héros qui ont précédé les Avengers, dont deux héros qui pourraient rejoindre les rangs des Avengers dans les années à venir. Pendant ce temps, Doctor Strange dans le multivers de la folie (mai 2021) semble être le film le plus excitant de la phase 4, du moins compte tenu de ce que nous savons jusqu’à présent, car il est dit que le scénario est très complexe que nous n’avons pas nécessairement vu à venir – Wanda est censée être le grand méchant du film. Le Spider-Man 3 sans titre (juillet 2021) nous dira comment Peter Parker traite le monde en sachant qu’il est Spider-Man et comment il traitera ses accusations de meurtre. Et Thor 4 (novembre 2021) nous montrera la transition de Thor à Natalie Portman.

Ensuite, il y a Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui sortira en février prochain, juste avant Doctor Strange 2. C’est le film MCU Phase 4 le plus mystérieux à ce jour, car nous n’avons presque aucune information à ce sujet. Simu Liu jouera Shang-Chi, avec Tony Chiu-Wai Leung dans le rôle du Mandarin. Vous savez, le vrai mandarin, pas le joker que nous avons vu dans Iron Man 3. Mais comment tout cela contribuera-t-il à l’histoire globale du MCU, à part nous donner le vrai mandarin?

Nous avons peut-être déjà une réponse qui vient d’un initié qui a partagé de nombreux détails sur le MCU dans le passé. «J’ai appris qu’il y a un personnage dans Shang Chi qui est un mutant dans les bandes dessinées. Wiz Kid. Je ne sais pas s’il sera un mutant dans le film “, a déclaré Daniel Richtman sur Twitter, ajoutant qu’il avait vu Wiz Kid sur une grille il y a un mois, mais n’avait pas établi la connexion au départ.

J’ai appris qu’il y a un personnage dans Shang Chi qui est un mutant dans les bandes dessinées. Wiz Kid. Aucune idée s’il sera un mutant dans le film même…

C’est définitivement une révélation passionnante sur Shang-Chi, et si Wiz Kid est dedans, il ou elle doit être un mutant. Dans la bande dessinée, Wiz Kid est un génie garçon dyslexique nommé Takashi Matsuya, et son pouvoir est son esprit. Peu importe ce que fait Wiz Kid, ce qui nous importe le plus, c’est le fait qu’il est un mutant.

Kevin Feige a taquiné en juillet dernier que les mutants arrivaient au MCU maintenant que Disney avait acheté Fox, sans faire aucune annonce X-Men. À l’époque, nous ne pensions pas voir les X-Men dans le MCU plus tôt que la phase 5, mais Marvel peut ajouter des mutants à plusieurs films et émissions de télévision avant cela pour établir quelque peu leur origine dans le MCU bien avant le X- La franchise masculine est redémarrée. Et Shang-Chi pourrait être l’un des prochains titres MCU à présenter des mutants. Cependant, il n’est pas clair si Wiz Kid sera le premier mutant à apparaître dans le MCU.

Cela dit, nous avons deux films complets et deux séries télévisées à passer avant Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortira en salles. Et WandaVision est l’un d’entre eux, une série qui pourrait également présenter des mutants, selon certains rapports récents.

