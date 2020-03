Le film Monster Hunter terminé, la série Resident Evil de Netflix n’est pas – / Film

C’est une période difficile pour les adaptations sur grand et petit écran de personnages de jeux vidéo. Plus précisément, les personnages vidéo qui sont adaptés au cinéma et à la télévision par Film de Constantin. La société de production Resident Evil a proposé des mises à jour sur ses projets en cours: ScreenGems » Chasseur de monstre avec Milla Jovovichet Netflix Resident Evil série qui devait commencer la production en juin.

Dans une interview avec Deadline, Constantin Film Chief Martin Moszkowicz a révélé que le film Monster Hunter dirigé par Milla Jovovich réalisé par Paul W.S. Anderson a été achevée alors que la série Resident Evil de Netflix reste dans les limbes en raison des fermetures dues à la pandémie de coronavirus (COVID-19).

La série Resident Evil, reprise par Netflix en janvier 2019, devait commencer le tournage en juin 2020. La série raconterait de nouvelles histoires se déroulant dans l’univers Resident Evil établi dans les six films également dirigés par Jovovich. Basé sur la série de jeux vidéo extrêmement populaire de Capcom, les films ont été critiqués de façon critique mais ont remporté des succès au box-office, récoltant 1,2 milliard de dollars dans le monde entier. Le centre de production de l’émission est basé en Afrique du Sud et les travaux de préparation sur place devaient commencer en avril, mais les travaux sont au point mort car les productions du monde entier ont cessé de répondre à la pandémie mondiale de coronavirus. Moszkowicz a déclaré que Constantin est en pourparlers avec le streamer sur le moment de reporter la série.

Mais malgré les retards indéfinis pour la série Resident Evil, Constantin a terminé le travail sur Monster Hunter à temps pour son projet 4 septembre 2020 Libération. Ils «le livrent cette semaine» à Screen Gems, a déclaré Moszkowicz.

Monster Hunter est la seule version majeure que Screen Gems ait encore prévue pour 2020, mais avec les studios qui commencent à repousser leurs limites en 2021 alors que la crise des coronavirus se poursuit, il n’est pas certain que cela restera ainsi. Réalisé par le maître des déchets Paul W.S. Anderson (Alien vs Predator, Death Race, Pompéi), Monster Hunter n’est pas nécessairement destiné à être une bombe au box-office, mais Screen Gems voudra peut-être jouer avec le film d’action, qui met en vedette Jovovich et la star d’Ong-Bak Tony Jaa en tant que chasseurs de monstres avec des épées géantes, car l’avenir immédiat de l’industrie cinématographique reste incertain.

