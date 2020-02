Le film Monster Mash de Universal – / Film

Rappelles toi The Monster Mash? Vous savez – la chanson à succès dans laquelle un tas de monstres se réunissent pour avoir un écrasement de cimetière? Eh bien, ça devient un film. Universal Pictures, qui semble adopter une approche de sac à main pour ses monstres classiques à ce stade, se prépare à faire un film Monster Mash pour servir de premier long métrage au réalisateur de vidéoclips Matt Stawski. Les détails du complot sont gardés secrets, mais nous ne pouvons qu’espérer que le Transylvania Twist sera impliqué dans une certaine mesure.

Je travaillais dans le laboratoire, tard dans la nuit, quand mes yeux ont vu une vue étrange: les nouvelles du film The Monster Mash. Deadline a le scoop, signalant que Matt Stawski pour diriger un script de Will Widger. On ne sait pas si cela va être une adaptation de la chanson de Bobby «Boris» Pickett que vous entendez à chaque Halloween, ou si c’est juste en utilisant cela comme titre. Pour ma part, j’espère que ce film est une adaptation aussi littérale que possible de cette chanson, avec des camées de Wolfman, Dracula et son fils.

Stawski est un réalisateur de vidéoclips (voir son travail ici) dont les crédits incluent “Fuck You” de CeeLo Green, “Hallelujah” de Paramore et “Hey, Soul Sister” de Train. les monstres restent à voir.

Universal est actuellement dans une période étrange avec ses titres de monstres. Ils ont essayé de lancer un univers cinématographique de style Marvel avec Dark Universe, mais le premier film hors de la porte – The Mummy, avec Tom Cruise – a été une grande déception. Plutôt que de continuer, Universal a débranché l’univers sombre (le deuxième film était censé être un remake de Bride of Frankenstein de Bill Condon).

Après une brève période de dormance, les monstres universels ont rampé de leurs tombes moisies pour lui donner un autre coup. Le premier sera The Invisible Man de Leigh Whannell, qui devrait sortir à la fin de ce mois. Au-delà de cela, ils ont également le film Renfield adjacent à Dracula; L’armée noire de Paul Feig, qui contiendrait également des monstres universels classiques et de nouveaux personnages; et la femme invisible dirigée par Elizabeth Banks, qui, malgré son titre, ne sera pas liée à l’homme invisible de Whannell.

J’adore les monstres universels et je suis tout à fait d’accord pour les faire revivre sous une forme ou une autre. Invisible Man semble prometteur, et cette nouvelle direction d’essayer de nouvelles choses étranges au lieu de forcer un univers cinématographique partagé semble être la bonne. J’espère.

