Le film Netflix de Guillermo del Toro «Pinocchio»: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Une réimagerie sombre de la fable classique Pinocchio se dirige vers Netflix de Guillermo del Toro qui a un énorme travail. Le film n’est pas prévu sur Netflix avant 2021, mais voici tout ce que nous savons sur le film jusqu’à présent.

Il convient tout d’abord de noter que Pinocchio de Guillermo del Toro est un projet sur son dossier depuis un certain temps, comme nous vous en parlerons ci-dessous. Espérons cependant que bon nombre de ses interviews restent pertinentes en termes de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Le film a commencé sa vie en 2011 (bien qu’il ait été initialement conçu en 2010) quand il a été annoncé qu’un film d’animation en stop-motion était en route avec Guillermo del Toro et Matthew Robbins pour l’écriture du film et Gris Grimly et Mark Gustafson pour la réalisation. L’histoire plus sombre de Pinnochio serait basée sur le livre sorti en 2002, illustré par Gris Grimly.

Avance rapide de plusieurs années de production, y compris l’abandon de Gris Grimly, Del Toro prenant la tête et The Jim Henson Company intervenant pour aider à la production. En novembre 2017, on pensait que le projet était mort et Del Toro l’a même annoncé comme tel.

Netflix a finalement annoncé en octobre 2018 qu’il allait sortir le film.

Quand Pinocchio arrive-t-il sur Netflix?

En octobre 2019, la sortie du film est prévue pour 2021, ce qui signifie beaucoup plus d’attente. La production (selon IMDb) a commencé en mars 2019 avec tous les tournages se déroulant à Portland, Oregan.

Pourquoi Pinocchio met-il si longtemps à produire?

En termes simples, c’est un énorme projet qui nécessite beaucoup de temps. Les films en stop motion sont notoirement coûteux et longs à réaliser. Il suffit de voir le laps de temps de Kubo et des deux cordes ci-dessous pour voir combien va dans une petite section du film.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur Pinocchio

Dans une interview de 2015, Guillermo a été interrogé sur le projet lors de la promotion de Crimson Peak. Guillermo del Toro parle à HeyUGuys qui leur dit qu’il utilise vraiment le matériel source qui est “étrange de manière dérangeante” lors de la comparaison avec le film Disney.

“Nous ramenons certains des charmes de conte de fées du livre”. Il parle également un peu que cela touchera à l’histoire du moment où le livre a été écrit spécifiquement la politique de l’époque.

Cela a été réitéré en octobre 2018 lorsque Del Toro a déclaré ce qui suit:

«Ce n’est pas un Pinocchio pour toute la famille. Bien sûr [it’s a political film]. Pinocchio pendant la montée de Mussolini, faites le calcul. Une marionnette pendant la montée du fascisme. »

Qui travaille et exprime à Pinocchio pour Netflix?

Pour la plupart, Guillermo del Toro est le grand tirage de ce projet et servira de réalisateur et d’écrivain du scénario. Il s’agit d’un véritable projet de passion pour le créateur prolifique qui a déclaré en octobre 2018:

“Aucun personnage dans l’histoire n’a eu autant de liens personnels avec moi que Pinocchio … Je veux faire ce film depuis aussi longtemps que je me souvienne.”

Guillermo del Toro a travaillé sur de nombreux projets Netflix dans le passé. La plupart pointeront son travail sur l’univers Dreamworks Tales of Arcadia qui a vu Trollhuners et 3Below sortir sous la bannière avec Wizards qui devrait sortir fin 2019. Il a également figuré dans la série documentaire de Netflix Five Came Back.

Parmi les autres auteurs du film figurent Gris Grimly, Patrick McHale et Matthew Robbins.

Carlo Collodi est également répertorié comme l’un des scénaristes du film, mais bien sûr, son rôle principal était de fournir le matériel source.

En février 2020, nous avons eu connaissance des premiers ajouts à trois voix. Les personnages de voix dans Pinnochio de Netflix incluent Ron Pearlman, Christopher Waltz et David Bradley. On pense que David Bradley exprime le personnage de Geppetto.

Grande nouvelle! Le film Netflix de Guillermo del Toro, Pinocchio, aurait ajouté ses trois premiers membres de la distribution qui s’exprimeront lors de la sortie du film en 2021.

Il s’agit notamment de Christopher Waltz, Ron Pearlman et David Bradley (via @imdbpro) pic.twitter.com/GAuRiLTRwB

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 1er février 2020

De plus, un vaste éventail de marionnettistes, scénographes et animateurs sont actuellement répertoriés sur le projet.

À quoi ressemblera Pinocchio sur Netflix

Certains écrans de premier aperçu sont sortis en 2012 et à ce jour, ce sont les seules captures d’écran que nous ayons eu jusqu’à présent, mais elles sont incroyables.

N’est-ce pas Disney qui fait aussi un film sur Pinocchio?

Netflix affrontera Pinnochio de Disney qui est surtout connu pour son implication dans l’IP. Robert Zemeckis est à bord pour diriger le film qui devrait être beaucoup plus familial que la version dont nous parlons ici.

La sortie pour le redémarrage de Disney n’a pas encore été annoncée, mais il y a eu des rumeurs sur la possibilité qu’il s’agisse d’un film Disney + par opposition à une sortie en salle complète.

Si vous vous demandez pourquoi Netflix est même capable de faire un film sur ce personnage, c’est parce que Pinocchio réside maintenant dans le domaine public.

Avez-vous hâte de voir la nouvelle vision de Netflix pour Pinocchio? Faites le nous savoir dans les commentaires.