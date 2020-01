Le film «Psych 2» ajoute Allison Miller, Richard Schiff et Sarah Chalke

HISTOIRES CONNEXES

Les fans de A Million Little Things à l’écoute de Psych 2 feront une double prise, car Allison Miller – qui joue Maggie à Gary de James Roday dans le drame ABC – a été révélée dans le cadre de la distribution de la suite du film télévisé.

Sarah Chalke (Scrubs), Richard Schiff (The Good Doctor) et Kadeem Hardison (A Different World) sont également à bord de Psych 2, selon notre site sœur Deadline.

En première sur le prochain service de streaming Peacock, Psych 2: Lassie Come Home trouve Gus et Shawn (joué par Roday et Dule Hill) de retour aux côtés du chef de la police de Santa Barbara, Carlton Lassiter (Timothy Omundson), lorsqu’il est pris en embuscade sur le travail et est parti pour les morts, après quoi il commence à voir des événements «impossibles» à sa clinique de récupération.

Dans leur enquête, «Shawn et Gus sont obligés de naviguer entre le personnel, le professionnel et peut-être le surnaturel», lit le synopsis. «Séparés de leur nouvelle vie à San Francisco, nos héros se retrouvent importuns dans leurs anciennes terrasses alors qu’ils démêlent secrètement une affaire tordue sans le bénéfice de la police, de leurs proches ou des boulangeries au levain de qualité de la Bay Area. Ce qu’ils découvriront changera à jamais le cours de leurs relations. »

Psych 2 ramène également les vétérans de la série Maggie Lawson (comme Juliette), Kirsten Nelson (comme Karen) et Corbin Bernsen (comme Henry).

Quant aux nouveaux visages, Miller incarnera un entrepreneur dont les idées commerciales entravent l’enquête de Shawn et Gus; Chalke jouera l’infirmière rapide de Lassie, qui crée un lien avec Gus; Schiff est le fondateur du centre de récupération haut de gamme de Lassie; et Hardison joue un patient dont l’état prend une tournure étrange pour le pire après avoir été admis.

Le service de streaming Peacock sera lancé à l’échelle nationale le 15 juillet; obtenez les détails ici.