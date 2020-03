Le film qui a presque mis fin à la carrière de Halle Berry

Qu’est-il arrivé à un tel acteur?, Qu’est-il arrivé à votre vie après tel ou tel film?, Où Brendan Fraser s’est-il caché? Ce sont quelques-unes des questions que l’on se pose en regardant les carrières d’acteurs qui, tout à coup, tombent simplement dans le noir ou disparaissent. Mais ce qui est encore plus mystérieux, c’est quand l’acteur en question est toujours en force.

Commencer sa carrière dans des films comme Strictley Business, Boomerang y Les Pierrafeu, la carrière de Berry irait dans les nuages ​​avec le film, Espadon, où il a partagé l’écran avec le novice Hugh jackman.

De là ont commencé des projets comme le lauréat Monster ball, avec lequel le Oscar de la meilleure actrice. Et dans des rôles beaucoup plus récents, nous l’avons vue il y a moins d’un an comme le bouton de manchette de John mèche dans le troisième épisode de la saga, et dans une pâleur plutôt secondaire Kingsman: le cercle d’or.

Évidemment, comment oublier sa participation aux films du X Men:

Voyant que le Mme Berry a eu de très bons moments, Pourquoi n’en entendez-vous pas comme avant? Parmi les dernières productions auxquelles il a participé et qui a été très populaire, c’est dans l’adaptation de Atlas des nuagesmais à partir de là, il semble que les années de gloire comme Bond girl laissé derrière … parce que?

Non seulement le talent de l’actrice est indéniable, mais aussi, sa vie nous a montré à quel point elle est forte, vivant dans des refuges pour sans-abri au début de sa carrière et dans d’autres situations compliquées. Mais rien de tout cela n’a été suffisant pour la sauver après le désordre filmique appelé Chat.. chat… ufff, excusez-moi, mais dire ce nom fait tourner l’estomac …

Un an avant la première partie de la trilogie de Le chevalier noir, magistralement dirigé par Christopher Nolan, viendra dans nos cinémas, DC y Warner Bros. ils voulaient ramener au grand écran une fois de plus l’un des personnages les plus aimés de l’univers de Batman.

Interprété par des légendes du 60 comme Julie Newmar y Eartha Kitt, Cat son Il est l’un des personnages les plus aimés de la bande dessinée. Mais ce ne sera que Michelle Pfeiffer mettre le costume en cuir serré que le personnage a pris un tout nouveau sens:

A l’origine, le chéri de Batman aurait eu ses propres films depuis Années 90, avec Michelle Pfeiffer re-habiller le costume et le fouet.

Mais plusieurs retards et le fait que Batman & Robin détruit la crédibilité du Chevalier de la nuit, le film de Cat son terminé dans l’appel «L’enfer du développement», avec plusieurs actrices attachées au projet.

Ce ne sera que lorsqu’ils auront décidé de revenir à l’une des apparitions les plus célèbres du personnage qu’ils ont choisi de Halle Berry comme le nouveau Selina Kyle. Cependant, les problèmes ont commencé presque immédiatement après l’arrivée de son directeur, Jean-Christophe Comar, alias Pitof, qui voulait faire sa propre version du personnage et … enfin.

Alors que la version de Tim Burton Il diffère beaucoup des bandes dessinées, donnant une aura plus mystique à son origine et à sa connexion avec les chats, le personnage n’entre pas en collision avec le Batman mythologie.

Malgré vouloir faire sa propre version, Pitoff a pris les éléments de Burton et a littéralement attribué l’origine à des raisons mystiques, avec un émissaire du Déesse égyptienne, Bast, lui donnant vie et … même la tête lui fait mal d’y penser. Si cela ne suffisait pas, le damné a même volé l’idée que Selina était une femme soumise et nerveuse, incapable de se défendre contre les abus des autres… Comment Tim Burton l’a fait dans Batman: Returns!

Et ce n’est pas ça Halle Berry Je ne pouvais pas jouer un tel rôle; en fait, sa performance est la seule chose à moitié récupérable de cette catastrophe de la tête et des pieds. Aussi, au lieu d’un homme d’affaires corrompu en vue de devenir maire, maintenant Cat son Il a fait face à une femme d’affaires dans le monde du maquillage qui ne ressent rien … parce que son maquillage lui a brisé les nerfs.

Pour couronner le tout, Pierre Sharon elle devait être le méchant de garde dans une de ses performances moins inspirées.

Et pour ne pas continuer à alimenter le feu, laissons le film sortir en 2004 et est devenu l’un des films les plus détestés par la critique.

En fait, beaucoup prédisaient que le retour de Batman Ce serait la même chose que cette chose, mais heureusement, Christopher Nolan y Christian bale ils nous ont montré le contraire.

En plus de supprimer la haine de la critique, Catwoman a remporté de nombreux prix Razzie de cette année. En dépit d’être le meilleur de tout le film, la belle Halle Berry elle a remporté le prix pour mais l’actrice. Mais démontrant qu’il n’est pas ébranlé, il a accepté la reconnaissance comme les grands.

Maintenant, ce bâton de «Catwoman» sera passé à Zoe Kravitz pour le prochain opus de Batman qui sortira en 2021. Cette adaptation est réalisée par Matt Reeves, et la fille de Lenny partagera la scène avec Robert Pattinson et Colin Farrell.