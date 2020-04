Le film Scooby-Doo ne sortira plus en salles

Warner Bros. vient d’annoncer le Scoob! Il ne sortira plus en salles et sera présenté directement en format vidéo en mai.

Le film est une nouvelle version de Scooby-Doo qui nous présente l’origine de l’une des amitiés les plus anciennes de la culture pop, tout en dévoilant un mystère terrifiant dans le présent. Le film devait sortir dans les salles le 15 mai, mais en raison de la pandémie de COVID-19, les plans pour la bande ont changé.

Avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang sont confrontés à leur mystère le plus grand et le plus difficile: un plan pour libérer le chien fantôme Cerberus dans le monde. Alors qu’ils rivalisent pour mettre fin à cette pénurie mondiale de chiens, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et un destin épique plus grand que quiconque aurait pu l’imaginer. »