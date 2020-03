Le film “Spider-Man” du réalisateur Sam Raimi arrive à Hulu en avril

Hulu a annoncé que Spider-Man de Sam Raimi arrivera sur le service de streaming en avril.

Spider-Man a finalement fait le saut vers le grand écran avec le premier long métrage du héros éponyme de Marvel Comics en 2002. Réalisé par Sam Raimi, le film est considéré par beaucoup comme la représentation standard du héros classique.

Désormais, Spider-Man de Sam Raimi sera disponible sur Hulu à partir du 1er avril 2020. Le film d’origine met en vedette Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man, Willem Dafoe dans le rôle de Norman Osborne / Green Goblin, Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane Watson, James Franco dans le rôle de Harry Osborne, JK Simmons en tant que rédacteur en chef de Daily Bugle J. Jonah Jameson, Rosemary Harris en tant que tante May et Cliff Robertson en tant qu’oncle Ben.

Le succès du film a conduit à une suite acclamée et à un troisième volet moins bien reçu, tous réalisés par Sam Raimi. Des années plus tard, Sony a choisi d’aller de l’avant avec un redémarrage de la franchise avec Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man. Cependant, les nouveaux films n’ont pas fonctionné aussi bien que prévu et Sony a finalement conclu un partenariat avec Marvel Studios pour coproduire de nouveaux films dans l’univers cinématographique Marvel avec Tom Holland en tant que nouveau robot d’exploration.

