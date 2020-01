Le film Taika Waititi Star Wars peut-être en préparation – / Film

Le toujours occupé Taika Waititi fait déjà partie du Guerres des étoiles univers, ayant prêté ses talents de voix à et réalisé un épisode de la série Star Wars The Mandalorian. Maintenant, Disney et Lucasfilm en veulent plus. Un rapport indique que les propriétaires de Star Wars courtisent Waititi pour développer un nouveau film Star Wars. Cette nouvelle est aussi vague que possible – veulent-ils qu’il écrive, dirige ou les deux? Nous ne savons pas. Mais nous savons que Waititi reste en forte demande, donc cela a du sens.

THR a les nouvelles d’un nouveau film potentiel sur Taika Waititi Star Wars. Nous avons très peu d’informations à ce sujet au-delà des nouvelles que Waititi veut “développer” le film, et que “Il est également difficile de savoir si le projet est distinct de celui en cours d’élaboration par Kevin Feige, avec qui il a étroitement travaillé [Thor]: Ragnarok, ou un projet Star Wars séparé. »En d’autres termes, cela pourrait être un projet Star Wars entièrement séparé ou cela pourrait être connecté à tout ce que diable Kevin Feige prépare.

L’avenir des films Star Wars est en suspens pour le moment. La saga Skywalker vient de se terminer, ce qui signifie que la série est sur le point de partir dans de nouvelles directions. Rian Johnson avait précédemment été annoncé comme développant une toute nouvelle trilogie distincte, mais on ne sait pas ce qui se passe avec cela. Pas plus tard que l’année dernière, Johnson a déclaré que cela se produisait toujours – mais nous en avons très peu entendu parler depuis l’annonce. Les créateurs de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss était également attaché à développer un nouveau film (ou des films), mais ils se sont éloignés de ce projet à la suite d’un énorme accord avec Netflix.

Faire venir Waititi, qui a récemment été nominé aux Oscars pour le meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit, n’est certainement pas la pire idée au monde. Son travail sur Thor: Ragnarok a prouvé qu’il pouvait s’attaquer au genre fantastique-science-fiction avec aplomb, et faire un film Star Wars avec ce même ton comique serait certainement un pas dans une nouvelle direction pour la franchise dans son ensemble. Et cela aide que Disney et Lucasfilm aient déjà une relation avec Waititi de son travail sur The Mandalorian.

