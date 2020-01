Le film “Uncharted” dirigé par Tom Holland est retardé jusqu’en mars 2021

“Uncharted” est frappé avec un autre retard.



Le prochain film Uncharted de Sony a été retardé, selon The Hollywood Reporter.

Gareth Cattermole / .

Le film sortira maintenant le 5 mars 2021, date qui était auparavant réservée au “Maître de l’univers” de Sony. “Masters of the Universe” n’a plus de date de sortie prévue.

Uncharted met en vedette Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de son mentor Sully. Le poste de directeur est actuellement vacant.

Plus tôt ce mois-ci, le Hollywood Reporter a rapporté que Ruben Fleischer était le premier choix de l’entreprise pour prendre le relais derrière la caméra. Il a récemment prêté ses talents à Venom et Zombieland 2. Travis Knight a dû abandonner le travail après un conflit d’horaire.

Uncharted a vu six réalisateurs et fait face à de nombreux retards depuis son annonce en 2008. Wahlberg devait à l’origine jouer le rôle de Drake, mais depuis lors, il a vieilli hors du personnage et a été transféré dans le rôle de Sully.

L’histoire devrait avoir lieu avant les événements du premier épisode de la série de jeux vidéo PlayStation créée par Naughty Dog. Le dernier jeu de la série est Uncharted: The Lost Legacy de 2017. Le nouveau jeu de Naughty Dog a également été retardé. The Last of Us Part II sort le 29 mai 2020.

