Le fils adolescent du futur toujours en prison après l’abandon de l’accusation

L’enfant aîné du futur, Jakobi Wilburn, 17 ans, est toujours derrière les barreaux pour deux affaires criminelles distinctes après que ses accusations d’armes à feu ont été rejetées par un juge.



Les accusations d’armes à feu portées contre le fils de Future, Jakobi Wilburn, âgé de 17 ans, ont été abandonnées, mais l’adolescent sera toujours détenu pour deux autres affaires pénales. Plus tôt cette année, Jakobi, le fils aîné de Future, a été retrouvé en possession d’une arme à feu avec les numéros de série rayés, et il a été accusé d’avoir modifié la pièce d’identité d’une arme à feu. Il est derrière les barreaux depuis le début du mois de février sans mise en liberté sous caution et encourt jusqu’à 20 ans de prison.

Cependant, après que le procureur de la République eut déposé une demande pour que Jakobi ait accusé “l’utilisation criminelle d’un article portant une marque d’identité modifiée” d’être abandonné, le juge a accepté. Malgré cette victoire pour l’adolescent, il fait toujours l’objet de poursuites pour avoir prétendument donné un faux nom et date de naissance d’un officier de police, ainsi que pour une affaire distincte d ‘”activité illégale de gangs”, selon des documents judiciaires. Les avocats de Jakobi ont déposé deux requêtes distinctes pour sa libération, mais le juge estime qu’il “présente un risque important” de commettre une crime s’il est libéré.

La première arrestation de Jakobi a eu lieu en novembre 2019, après qu’il aurait peint à la bombe une maison avec l’acronyme “NORP”. Selon son mandat d’arrêt, les lettres signifient «Normal Ordinary Regular Playa», qui est associée aux «Rollin 60s Neighbourhood Crips». “en raison de la prétendue association de gangs de ses actions.

