Le fils controversé d’Amy Roloff, Jacob Roloff, lui rend déjà visite dans sa nouvelle maison

Nous suivons Little People, Big World depuis un certain temps, et les fans se souviendront peut-être du moment où Jacob Roloff a quitté la série télé-réalité était une grande nouvelle. Lorsque le spectacle a commencé, ce sont Matt et Amy Roloff qui ont mis leurs quatre enfants sous les projecteurs. Et le départ de Jacob était incroyablement important à l’époque.

Maintenant, une tonne a changé pour la famille Roloff, car Matt et Amy ont divorcé et Amy a quitté Roloff Farms. Elle documente son grand coup sur Instagram, et ça n’a pas été une transition facile. Mais il semble que Jacob et sa femme, Isabel, soutiennent Amy autant que possible, car ils lui rendent déjà visite.

Jacob Roloff a remué le pot en quittant ‘Little People, Big World’

Je reçois des commentaires ici tout le temps sur la façon dont les gens «me manquent dans la série» ou me disent que je devrais «faire encore quelques épisodes» avec la famille; Je poste ceci pour dire que cela n’arrivera jamais. Pour “ l’épisode ” et les notes, j’ai vu beaucoup de STORYLINES rédigées (de manière lâche) sur nos vies, et quand je me tenais ici, dans les coulisses et le regardant d’un point de vue extérieur, je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter en riant. Riant à quel point les producteurs doivent essayer de nous faire suivre les points de discussion et à quel point les points de discussion sont ridicules. . Pour citer Chomsky, «l’objectif principal de tout système est de préserver l’intégrité de ce système», ce qui signifie que l’objectif principal que j’ai ressenti et observé au cours des années de «l’équipage» est de préserver leur travail et de conserver les classements, ce qui c’est à vous d’avoir raison ou tort. Cela ne veut pas dire qu’ils sont tous des shills corporatifs sans âme ou quelque chose du genre, il y a et il y a eu de bonnes personnes impliquées, mais cela ne nie pas le fait qu’ils ont leur propre programme personnel. Pour moi, remarquer que l’agenda de l’équipage ne fonctionne pas bien avec la santé et le bonheur de notre famille est ce qui m’a fait décider il y a longtemps que je ne ferais pas partie de celui-ci dès que j’en serais capable. . Dans l’ensemble, j’apprécie les gens qui veulent que je sois «avec la famille» pour quelques épisodes supplémentaires, mais la famille qui est filmée n’est pas ma famille. Ce sont les personnages de Roloff et je n’ai presque rien en commun avec eux, et je ne veux pas être moi-même un personnage. Cependant, dès que les caméras tombent, c’est presque comme si elles n’avaient jamais joué le rôle. 20 minutes après la prise de cette photo, nous avons tous, plus des amis, allumé un feu de camp jusque tard dans la nuit. Donc, je suis avec ma famille et je les aime, je suis juste là pour dire que vous ne verrez plus jamais ça de moi à la télévision. (Cette photo date d’il y a quelques mois)

Les Roloff semblaient être une grande et heureuse famille lorsque LPBW a débuté en 2006. Maintenant, près de 15 ans après sa première, la dynamique du spectacle a complètement changé. Le seul des enfants de Matt et Amy à rester à temps plein dans la série est Zach – et les trois autres se sont séparés.

Jacob a été le plus bruyant à propos de son départ pour la télé-réalité. En 2016, il a publié une photo sur Instagram avec une légende sur sa décision de quitter LPBW.

“Je reçois des commentaires ici tout le temps sur la façon dont les gens me manquent” ou me disent que je devrais “faire quelques épisodes supplémentaires” avec la famille; Je poste ceci pour dire que cela n’arrivera jamais », a-t-il écrit sur Instagram. «Dans l’ensemble, j’apprécie les gens qui veulent que je sois« avec la famille »pour quelques épisodes supplémentaires, mais la famille qui est filmée n’est pas ma famille. Ce sont les personnages de Roloff et je n’ai presque rien en commun avec eux, et je ne veux pas être moi-même un personnage. »

Après ce post, des rumeurs d’une querelle entre Jacob, TLC et Matt ont suivi.

Amy Roloff a attendu de quitter les fermes Roloff jusqu’à ce que Jacob se marie

À la fin de la saison 14 de LPBW, Amy avait une énorme décision à prendre concernant sa situation de vie. Et elle a choisi de quitter Roloff Farms au profit d’un nouvel endroit. Cette décision n’a pas été facile, bien sûr – mais après le divorce, elle savait qu’elle et Matt ne pouvaient pas vivre ensemble sur la même propriété pour toujours. Elle a donc décidé de commencer à chercher de nouveaux logements.

Amy a finalement trouvé une place dans un quartier à seulement 15 minutes de Roloff Farms, bien que le déménagement ne se soit pas produit aussi rapidement que certains le soupçonnaient. Quant à savoir pourquoi il y a eu un retard, Amy a dit à ses abonnés Facebook qu’elle voulait attendre que Jacob se marie pour déménager.

Selon Amy, elle a accepté d’attendre après le 1er novembre 2019 pour déménager afin de s’assurer que Jacob pourrait épouser Isabel sur la propriété de la ferme s’il le voulait. «Les trois enfants se sont mariés à la ferme. Et j’ai dit, oh, pour que je m’assure que cela se produise, le 1er novembre – ils se marient en septembre. … Ce sont certaines choses que je voulais m’assurer dans ma prise de décision parce que c’est au moins ce que je pouvais faire pour Jacob », a-t-elle déclaré.

Jacob vient de rendre visite à Amy dans sa nouvelle maison

Il ne fait aucun doute que Jacob et Amy ont un lien spécial. Il semble être beaucoup plus proche d’Amy qu’il ne l’est avec Matt – et le fait que lui et Isabel rendent déjà visite à Amy dans sa nouvelle maison en dit long.

«C’était la soirée soupe avec Jacob et Isabel dans ma nouvelle maison! Cette maman a passé un bon moment à traîner, à parler et à partager avec eux », a expliqué Amy dans son article. “Aimez-les tellement et faites partie de leur vie et voyez où la vie les mènera.”

Isabel a également commenté le message et semble avoir une relation très étroite avec sa belle-mère. “Nous t’aimons”, a commenté Isabel avec un cœur.

Jacob ne reviendra peut-être jamais sur le petit écran, mais c’est agréable de le voir, lui et sa femme, aider Amy à faire de sa nouvelle maison un chez-soi!

