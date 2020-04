Le fils d’Angelina Jolie et Brad Pitt n’a jamais voulu l’acteur et il y a des preuves

Le fils d’Angelina Jolie et Brad Pitt n’a jamais aimé l’acteur et il existe des preuves | Instagram

Une photo controversée récemment révélée montre la contrariété de Maddox lors du mariage de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Maddox est le fils aîné de l’actrice Angelina Jolie y Brad Pitt, C’est la même actrice qui l’a adopté en 2002 au Cambodge.

Angelina Jolie y Brad Pitt formé l’un des couples les plus forts de l’industrie du divertissement avec trois enfants biologiques Shilow, Viviene et Knox (ces deux derniers jumeaux) et trois ont adopté Pax, Zahara et Maddox, qui ont formé ensemble une grande famille.

Cependant, la réalité au sein de la famille «aimante» de Brad y Angelina est que, apparemment, au cours des dernières années de leur mariage, il n’y avait pas de bonnes relations entre l’acteur et l’un de ses enfants, Maddox, le premier enfant que l’actrice a adopté.

Même l’une des raisons pour lesquelles l’actrice Angelina La demande de divorce était une altercation que “père et fils” avaient dans un avion, de sorte que la relation n’était plus la même à partir de ce moment.

Maintenant, le fils de Brad Pitt Il a fait des déclarations controversées dans lesquelles il a laissé entendre qu’il ne voulait jamais de l’acteur et une photo en plus d’une interview menée avec l’étudiant aujourd’hui soutiennent les rumeurs sur son indignation face au mariage de sa mère.

Les acteurs se sont rencontrés lorsqu’ils ont joué avec M. et Mme Smith et ont rejoint leur vie dans le 2014 quelques années après avoir été un couple car ils ont tous deux refusé d’être légalement liés, jusqu’à ce que leur union soit valable pour tous.

Cependant, il est prouvé que tout le monde n’était pas très satisfait de cette mariageComme une photo partagée par le compte @shilohjoliepittofficial montre un moment avec toute la famille posant ensemble dans un escalier et souriant, tout sauf Maddox, le fils aîné du couple.

Il convient de mentionner que Maddox a une relation très étroite avec l’actrice depuis le premier enfant qu’elle a adopté des années avant sa rencontre Brad, donc ensemble Angelina et Maddox ils ont parcouru le monde et se sont entretenus, ce qui leur a permis de créer une excellente connexion.

Au moment où Brad y Angelina Ils ont commencé leur romance, il a fallu beaucoup de temps à l’acteur pour créer une connexion avec le petit à l’époque.

Pour ce que Maddox, dans un premier temps il n’a pas accepté l’union des acteurs, d’autre part peut-être l’agacement du jeune homme continue avec les dernières nouvelles de la vie de célibataire de Brad qui se dit fortement qu’il est revenu aux armes de Jennifer Aniston.

Par conséquent, ce qui précède pourrait peut-être être un coup bas par Maddox à son père puisque dans une récente interview avec le jeune homme par le magazine In Touch, le jeune homme a répondu de manière très évasive lorsqu’on lui a demandé si son père lui rendrait visite dans sa nouvelle université en Corée du Sud.

Je n’en sais rien, ni ce qui va se passer entre nous, répondit-il cordialement.

Par la suite, il a été demandé si lien entre eux, il aurait été rompu pour toujours à ce qu’il a répondu.

Eh bien, ce qui doit arriver arrivera

En outre, une source a déclaré au magazine Us Weelky que Maddox lui-même “ne se considérait pas comme le fils de Brad Pitt”. Malgré le fait qu’il est également le fils adoptif de l’acteur.

