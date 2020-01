Le fils de Dwyane Wade, Zaïre, rend hommage à Kobe Bryant après Fastbreak Dunk

Le Zaïre a canalisé ’06 Kobe après son dunk mardi soir.



L’équipe de basket-ball du garçon du Sierra Canyon, qui comprend le fils de LeBron James, Bronny et le fils de Dwyane Wade, Zaïre, a rendu hommage à feu Kobe Bryant de plusieurs façons mardi soir.

Pour commencer, les Blazers ont pris le terrain pour les échauffements d’avant-match portant des t-shirts spécialement conçus en l’honneur de Kobe et de sa fille Gianna. Sierra Canyon et Campbell Hall ont également commis des infractions au chronomètre des tirs immédiatement après la révélation en hommage à la légende de Laker.

Une fois que le jeu a réellement commencé, le Zaïre a jeté un coup d’arrêt rapide et a tiré son maillot d’un côté, exactement comme le Black Mamba l’a fait après avoir frappé le coup gagnant contre les Phoenix Suns dans le match 4 de la Western 2006 Éliminatoires de conférence. Découvrez l’hommage de Z-Wade, ainsi que la photo mémorable de Kobe, dans les vidéos intégrées ci-dessous.

Alors que le Zaïre, Bronny et Sierra Canyon étaient occupés à décrocher une victoire contre Campbell Hall, Dwyane Wade était au Staples Center pour rendre hommage à Kobe. D-Wade a rejoint l’équipe Inside The NBA pour un hommage spécial à la légende de Laker mardi soir, au cours duquel lui, Shaq, Ernie Johnson, Kenny Smith, Charles Barkley, Reggie Miller, Candace Parker et Jerry West ont partagé leurs plus beaux souvenirs de la futur Temple de la renommée.

Découvrez certains des commentaires de Wade dans les vidéos intégrées ci-dessous.

