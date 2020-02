Le fils de la princesse Anne vient d’annoncer son divorce, faisant passer l’année de la reine Elizabeth de mal en pis

Il y a peu de choses que la reine Elizabeth déteste plus que le drame

dans la famille, mais il semble que l’année dernière n’ait été que rien. De

Le prince Harry et Meghan Markle démissionnent brusquement en tant que membres de la famille royale

fils, le prince Andrew face à une tonne de contrôle pour son

implication présumée avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, il semble

comme les mauvaises nouvelles sans escale est devenue la nouvelle norme.

Et maintenant un autre royal

un membre de la famille a annoncé son intention de divorcer. Le fils de la princesse Anne et

petit-fils de la reine

Peter Phillips a récemment déclaré que lui et sa femme, Autumn, se séparaient après

marié depuis près de 12 ans. Le couple a deux filles ensemble.

La reine Elizabeth II, Autumn Phillips et Peter Phillips | Max Mumby / Indigo / .

Peter et Autumn Phillips n’avaient pas à suivre royal

protocole de divorce

Contrairement à sa mère, la princesse Anne, qui a divorcé du père de Peter

Capitaine Mark Phillips en 1992, Peter Phillips n’a pas eu à chercher son

grand-mère du conseil de la reine Elizabeth avant de prendre la décision d’obtenir

divorcé. C’est parce qu’il n’est pas un royal travaillant et n’a pas de titre.

“Il est le

petit-fils, mais il n’a aucun rôle au sein de la monarchie », Marlene Koenig, experte royale

Raconté

Insider. “Il est un citoyen privé dont la mère est une princesse.”

Peter n’est peut-être pas un membre à part entière de la famille royale, mais il est toujours techniquement un royal. Son divorce a probablement encore déçu la reine Elizabeth. Dans un communiqué, le Palais a exprimé son soutien. “Les deux familles étaient naturellement tristes à l’annonce, mais soutiennent pleinement Peter et Autumn dans la décision conjointe de coparrainer leurs enfants”, a-t-il déclaré.

Autumn Phillips, Peter Phillips, Savannah Phillips et Isla Phillips | Max Mumby / Indigo / .

Le divorce est courant aux Britanniques

famille royale

La reine Elizabeth et le prince Philip ont célébré 72 ans de mariage en novembre 2019. Cette étape, malheureusement, n’est pas trop courante dans la famille royale britannique. La plupart des enfants de la reine sont mariés et divorcés, et maintenant même ses petits-enfants suivent les traces de leurs parents.

La reine est particulièrement sensible à toute attention négative portée sur sa famille qui pourrait la faire mal paraître aux étrangers. De plus, à la tête de l’Église d’Angleterre, elle a tout intérêt à promouvoir des mariages durables. Le divorce de Peter n’est pas aussi préjudiciable que celui du prince William. Pourtant, ce dernier événement n’est qu’un autre négatif dans une année déjà tumultueuse.

La reine Elizabeth espère le bien

l’emportera sur le mauvais en 2020

La reine Elizabeth et sa famille | Chris Jackson / .

Le Palais a récemment annoncé une nouvelle plus heureuse en fixant une date pour le mariage royal de la princesse Beatrice le 29 mai. La célébration nuptiale sera petite et intime, avec une cérémonie à la Chapelle Royale de St. James’s Place. La reine organisera la réception de mariage au palais de Buckingham, ce qu’elle n’a pas fait depuis le mariage du prince William et Catherine, duchesse de Cambridge en 2011.

Même si Sa Majesté est sans aucun doute

déçue que son petit-fils aîné divorce, elle attend avec impatience

à confier plus de responsabilités aux autres membres de la famille dans les années à venir

semaines. De plus, elle prévoit un mariage royal épique pour attirer l’attention de tout le monde

hors du négatif.

La reine ne peut pas contrôler mal

des choses qui arriveront inévitablement. La seule chose qu’elle peut faire est d’accentuer

positif et espérons pour le mieux.