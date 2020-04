– Le fils de l’ancien président Enrique Peña Nieto a été enlevé en pleine quarantaine

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Alejandro Peña, fils de l’ancien président du Mexique, Enrique Peña Nieto, avec sa première épouse, feu Mónica Pretelini, a relevé un défi dans cette période de quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus en se rasant les cheveux pour le documenter sur son compte Instagram officiel.

“Défi relevé”, tel était le message que le jeune homme de 22 ans a fait connaître à ses plus de 53 000 adeptes qu’il a sur le réseau social qu’il avait réussi à mener à bien la mission qu’il avait promis de remplir.

Dans un post, vous pouvez voir comment avec un visage dans l’expectative, le fils unique de l’ex-président, qui a récemment réapparu sur les réseaux sociaux, s’est couvert d’une robe de figures géométriques et s’est assis devant le miroir pendant que son cousin Gerardo Said Pretelini a pris une tondeuse à cheveux électrique.

Toute l’action s’est déroulée devant ses beaux-frères Alejandro Espinosa y Fernando Tenacopains de Nicole y Paulina Peña, qui est apparue dans le tableau quelques secondes plus tard, criant pour être le “bourreau” qui mettrait fin à la crinière de son frère bien-aimé.

D’abord avec des ciseaux puis avec le rasoir, il le passa de façon décisive dans la tête d’Alejandro à la stupéfaction de sa sœur Nicole et de sa cousine. Fernanda Said, étant son cousin Gerardo Said qui a donné les derniers ajustements à la coupe, complétant le look de quarantaine totale.

Alejandro Peña a appliqué un Britney et est maintenant un homme sans poils 😱😱😱 pic.twitter.com/Xkvx7qMlAq

– Pau Watanabe (@WatanabePau) 6 avril 2020

Le meilleur de tous pour les fans des enfants de l’homme politique de 53 ans est le fait que le changement radical de look a été documenté dans les histoires Instagram d’Alejandro et a même atteint Twitter où certains utilisateurs l’ont commenté.

«Alejandro Peña a fait un Britney pelona », a été l’une des réactions dans lesquelles Alejandro a été comparé à l’interprète de« Oups, je l’ai encore fait », quand en 2007 il s’est coupé à la rapa dans ce qui a constitué son épisode psychotique médiatique très médiatisé.

Bien que l’on ne sache pas en quoi consistait le défi, tout semble indiquer que c’est Paulina Peña qui a lancé le défi dans lequel son frère aîné a perdu son apparence caractéristique avec des cheveux longs et des boucles très définies.

En janvier, Alejandro a fêté son anniversaire et sa sœur, au milieu de vacances à New York, a été l’une des premières à le féliciter pour sa journée «Peeeepi, joyeux anniversaire! Cela me fait plaisir de bien vous connaître et de vous connaître en grandissant et en apprenant toujours de la vie. J’admire énormément l’homme que vous cherchez à transformer au quotidien, je vous adore et toujours ensemble! ».

Quelque chose qui a également attiré l’attention des utilisateurs du réseau est le fait qu’aucun des protagonistes de la vidéo n’a respecté la distance saine réitérée d’un mètre et demi, une recommandation donnée par le ministère de la Santé du Mexique, afin de minimiser les chances d’infection par le nouveau coronavirus qui est apparu à Wuhan, en Chine, fin 2019.

A noter qu’Alejandro Peña partage toujours sur son compte Instagram, des photos de ses voyages à travers le monde, des moments en famille et des événements sociaux, ainsi que son goût pour les marques de mode et de luxe. De plus, l’aîné de la Peña Pretelini partage également son amour du ski dans la neige et du tennis.

