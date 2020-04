– Le fils de Marjorie de Sousa ruine la surprise de sa grand-mère

.-

Fiera Lasa / Mezcalent.com – Marjorie de Sousa et son fils Matías sont en quarantaine de coronavirus chez la mère de l’actrice et maintenant que la dame est sur le point de célébrer une autre année de vie, elle voulait préparer un détail très spécial pour lui; Cependant, le petit garçon ne voulait pas attendre un autre jour et laisser sa grand-mère savoir ce qu’il faisait.

À travers ses histoires Instagram, la Vénézuélienne a déclaré qu’elle avait acheté des ballons et des décorations pour les mettre dans la salle à manger et la cuisine et que, lorsque Doña Gloria Rivas s’est réveillée, elle était surprise, mais le garçon de 3 ans est venu la chercher plus tôt et a tout montré.

“J’ai eu une surprise pour ma maman car c’est son anniversaire, nous avons gonflé des ballons pour elle, je lui ai acheté son gâteau et une pancarte qui dit” Félicitations “. J’ai tout laissé prêt car elle se lève très tôt et voulait qu’elle soit surprise quand elle est descendue, mais Matías a pensé la réveiller la nuit, lui prendre la main et aller à la cuisine pour tout lui apprendre. Cela a ruiné ma surprise! », A déclaré Marjorie.

Enfin, l’actrice a demandé à sa progéniture pourquoi elle l’avait fait sur un ton grondant, mais apparemment il ne regrette pas ce qu’il a fait et a répondu que c’était pour que sa grand-mère voie que tout ce qu’elle avait porté était très sympa et il a beaucoup aimé.

