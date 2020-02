Le fils de Ricardo Montaner est très dépravé sans cela là-haut et provoque la colère

Avec rien couvrant son sommet, Ricky Montaner apparaît sur scène et provoque une grande rage chez tous ses fans

15 février 2020

Le célèbre fils de l’artiste Ricardo Montaner Il a été dans l’œil de l’ouragan en raison de nombreux problèmes dans lesquels il a été impliqué, l’un d’eux a été sa relation passée avec le connu Sofia Reyes

Et bien que son histoire avec le chanteur ait duré près de 4 ans, il n’a pas laissé beaucoup de temps pour faire connaître sa nouvelle relation avec le mannequin Stefi Roitman

D’un autre côté, le célèbre a décidé d’écrire ces brefs mots dans cet article publié sur son profil Instagram officiel: «Quand j’étais petit, mes parents m’ont dit que j’étais exhibitionniste… ils avaient raison! Ici sur scène comme dans mon salon … “

Le pantalon serré, qui semble être un matériau en cuir synthétique, est la seule chose que le chanteur a utilisée comme vêtement Ricky Montanter, sur la scène du théâtre La tour situé à Miami, en Floride.

L’artiste est membre du célèbre duo “Mau & Ricky”, ayant déjà des interprétations très connues dans le genre urbain comme: “You Do Not Have a Boyfriend”, “My Bad” et “Forgive Me”.

.