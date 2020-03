Le fils d’Ivan Drago serait un méchant de Marvel Shang-Chi

Un nouveau rapport de Dark Horizons note que Marvel Studios a choisi Florian “Big Nasty” Munteanu comme méchant pour le film Shan-Chi et La légende des dix anneaux.

Florian “Big Nasty” Munteanu est devenu célèbre sur grand écran pour avoir joué Viktor Drago dans Creed II à côté de Michael B. Jordan (que nous avons vu dans Black Panther). Viktor Drago est le fils du redoutable Ivan Drago, ennemi de Sylvester Stallone dans Rocky IV.

Selon le rapport, Shang-Chi présentera un énorme tournoi d’arts martiaux et nous pourrions voir le héros de la bande vaincre Munteanu là-bas. Et bien que les informations semblent fiables Marvel Studios n’a pas encore confirmé cette signature.

Réalisé par Destin Daniel Cretton, Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings met en vedette Simu Liu, Tony Leung et Awkwafina.

Le film arrivera en salles le 12 février 2021.

