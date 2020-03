Le Flash arrête la production en raison des problèmes de coronavirus

La date limite indique que Le flash est la dernière série à arrêter la production en raison de la pandémie de coronavirus. Le directeur de l’unité de l’émission, Brent Crowell, a envoyé une note aux acteurs et à l’équipe annonçant la fermeture “jusqu’à nouvel ordre” à partir d’aujourd’hui.

Le flash rejoint Riverdale, une autre série WBTV / Berlanti Productions de Vancouver, en suspension de production. Riverdale arrêt de la production il y a deux jours après qu’un membre d’équipage soit apparemment entré en contact avec un coronavirus.

Parmi les autres séries dont la production a été retardée ou interrompue à l’heure actuelle, citons American Ninja Warriors, La course fantastique, Taureau, Card Sharks, le feu de Chicago, Chicago P.D., Chicago Med, Dynastie, FBI, FBI: les plus recherchés, Le flash, L’anatomie de Grey, Law & Order: SVU, The Late Late Show avec James Corden, Tard dans la nuit avec Seth Meyers, The Late Show avec Stephen Colbert, NCIS, NCIS: Los Angeles, NCIS: Nouvelle-Orléans, New Amsterdam, Le prix est correct, Riverdale, Survivant, Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, Angelyne, Carnival Row, Le faucon et le soldat d’hiver, Fondation, Grace et Frankie, Lucifer, Le bon combat, Little America, The Morning Show, Poupée russe, Rutherford Falls, La roue du temps, The Kelly Clarkson Show, et Le spectacle de Wendy Williams.

Le flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow, Carlos Valdes comme Cisco Ramo, Hartley Sawyer comme Ralph Dibny, Jessica Parker Kennedy comme Nora West-Allen aka le héros du speedster XS, Danielle Nicolet comme Cecile Horton avec Tom Cavanagh comme Dr. Harrison Wells, et Jesse L. Martin comme Detective Joe West.

Basé sur les personnages de DC Comics, Le flash est produit par Bonanza Productions Inc. en association avec Berlanti Productions et Warner Bros. Television, avec les producteurs exécutifs Greg Berlanti, Sarah Schechter et Todd Helbing.